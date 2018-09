Volley | mondiale 2018 in diretta su Rai2 e Rai Sport | oggi Italia-Giappone

Volley : Malagò : « Il Mondiale di Volley a Roma un evento straordinario » : Sarà con noi il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e abbiamo voluto invitare anche i campioni del mondo delle Nazionali del '90, '94 e '98 '.

Volley : Blengini ha sciolto le riserve - scelti gli uomini del Mondiale : Le scelte tengono sempre conto di tanti aspetti, non solo quelli individuali, compresa la chimica e l'equilibrio tecnico che ogni reparto ha all'interno dell'economia di una squadra '. Italia ...

Volley - Ivan Zaytsev : “Il Mondiale? Siamo una bella squadra ma dobbiamo essere costanti” : Domenica 9 settembre inizieranno i Mondiali 2018 di Volley maschile, l’Italia scenderà in campo davanti a 10.000 spettatori del Foro Italico di Roma per fare il proprio debutto nella rassegna iridata. Di fronte al proprio pubblico, la nostra Nazionale vorrà incominciare col botto battendo il Giappone, un avversario assolutamente alla portata della nostra compagine. Tra gli osservati speciali c’è lo “Zar” Ivan Zaytsev pronto a ...

Volley : Perugia no tax - i Campioni d'Italia rinunciano al Mondiale per Club : Perugia- La Sir Safety Perugia rinuncia ufficialmente al Mondiale per Club . La società del presidente Sirci ha comunicato oggi le proprie motivazioni per la mancata partecipazione all'evento ...

Volley - Ivan Zaytsev : “L’Italia ideale per un Mondiale. Ricreiamo la magia delle Olimpiadi. La sfida con Ronaldo? Vorrei conoscerlo…” : “Credo che questa Italia abbia il giusto mix di esperienza e gioventù, è la squadra ideale per affrontare un Mondiale“. Parole di Ivan Zaytsev che in un’intervista rilasciata a La Stampa lancia così la sua corsa verso la rassegna iridata che si disputerà proprio nel nostro Paese dal 9 al 30 settembre. L’Italia vuole essere assoluta protagonista e punta almeno a salire sul podio, un obiettivo alla portata di questa ...

Volley - Nazionale maschile : 16 atleti per 14 maglie - Parodi primo taglio verso il Mondiale : La Nazionale italiana di Pallavolo maschile si sta allenando duramente in vista dei Mondiali casalinghi di settembre. Gli azzurri di coach Blengini al lavoro sono in totale 16, dopo il taglio del primo atleta dalla precedente lista dei 17 convocati [VIDEO] per il nuovo collegiale. Non compare nella lista del collegiale del dopo Ferragosto Simone Parodi, schiacciatore 32enne della Top Latina. L'ex giocatore della Pallavolo Piacenza è il primo dei ...

Volley - Nazionali azzurre presentate a Malpensa : parte l'operazione Mondiale : Le aspettative su di noi sono tante ma sappiamo che sarà un'occasione speciale: non capita tutti i giorni di disputare un Campionato del Mondo tra le mura amiche. Questo ci rende ancora più ...

Honda CR-V - la macchina del mondiale di Volley : ... sin dall'introduzione della prima generazione nel 1997, si è evoluto fino a diventare uno dei SUV più venduti al mondo. L'ultima versione è stata sviluppata per superare le aspettative dei clienti, ...

Mondiale di Sitting Volley : l’Italia ottiene uno storico quarto posto : Ai Mondiali di Sitting Volley a Rotterdam l’Italia è uscita a pezzi dall’incontro con la Cina: le azzurre ottengono comunque uno straordinario quarto posto Si è chiuso con un straordinario quarto posto il Campionato Mondiale di Sitting Volley della nazionale italiana femminile, battuta a Rotterdam nella finalina dalla Cina 0-3 (10-25, 19-25, 12-25). Le ragazze di Amauri Ribeiro ce l’hanno messa tutta per provare a ...

