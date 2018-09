Vodafone Special Unlimited 50GB a 9 Euro | ecco la mossa per non farvi abbandonare

Wind fa leva sul “risentimento” dei rimodulati da Vodafone proponendo la Smart Special 8 : Gli SMS sono partiti alla volta di un pubblico ben preciso, ossia in direzione degli ex clienti Wind che sono passati in Vodafone L'articolo Wind fa leva sul “risentimento” dei rimodulati da Vodafone proponendo la Smart Special 8 proviene da TuttoAndroid.

Torna in Vodafone - con le Special Minuti fino a 50GB da 8€ al mese : Torna in Vodafone se vuoi chiamate illimitate e fino a 50GB con le Special Minuti destinate ai clienti di altri operatori, dipende dall’operatore di provenienza, con portabilità del numero. Il costo dipende dal tuo attuale operatore, disponibili nei negozi o tramite contatto del servizio clienti (SMS o chiamata). Torna in Vodafone con le Special Minuti Torna in Vodafone e attiva le Special Minuti per avere Minuti illimitati verso fissi e ...

Passa a Tim Special Top 40GB da Vodafone : chiamate illimitate e 40GB a 10€ : Passa a Tim Special Top New 40GB se sei cliente Vodafone, l’offerta prevede chiamate illimitate e 40GB in 4G a 10,82€ al mese. La tariffa è attivabile tramite operatore oppure nei negozi aderenti all’iniziativa esclusivamente per i clienti dell’operatore rosso che effettuano la portabilità del numero. Passa a Tim Special Top New 40GB da Vodafone Passa a Tim Special Top New 40GB è la nuova proposta dell’operatore blu per ...

Vodafone Special Unlimited 50 GB : la nuova offerta dell’operatore rosso : Ormai è guerra all’ultimo giga. Tutte le compagnie telefoniche cercano di proporre la migliore offerta per accaparrarsi più clienti. Dopo che Kena e Iliad hanno proposto promozioni con 50Gb, anche Vodafone segue la stessa strada, proponendo la sua Special Unlimited 50 GB. L’offerta sembra che non sia disponibile per tutti. E’ stata proposta tramite call center ad alcuni utenti che hanno manifestato la volontà di recedere dal ...

Vodafone ha avviato una nuova campagna promozionale per far restare con sé i propri clienti che prevede l'attivazione della Special Unlimited 50GB a un pezzo Speciale.

Vodafone lancia una nuova offerta winback, valida fino al 13 settembre, con 30 GB di traffico Internet a 7,60 euro al mese.

Da Vodafone arriva una nuova campagna dedicata ad alcuni suoi già clienti a cui viene offerta la Vodafone Special 30GB con un canone di 6 euro

Vodafone propone ad alcuni suoi clienti l'acquisto di Huawei P20 a un prezzo vantaggioso, senza richiedere alcuni anticipo e con pagamento rateale della durata di 30 mesi.

Per riconquistare i suoi ex clienti, Vodafone rilancia la Special Minuti 30GB, che offre Minuti illimitati e 30 GB di internet in 4G a 7 euro al mese

Offerta Vodafone Special Minuti 30 GB a 8€ : Con le offerte che ci vengono proposte ultimamente dalle compagnie telefoniche, visto l’ingresso di Ho mobile e Iliad in Italia, Vodafone ha creato una promozione perfetta per chi non è ancora cliente, in modo tale da incitarli a unirsi alla compagnia telefonica e utilizzare i suoi servizi.Questa Offerta è a dir poco ottima, dato il fatto che contiene 30 GB di connessione internet, Minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili, al costo ...

TIM torna nuovamente all attacco di Vodafone, lanciando, a partire da domani, l'offerta TIM Special Top New 40GB, attivabile dagli attuali clienti Vodafone.

Vodafone ripropone da oggi le nuove offerte Special Minuti, attivabili dai clienti di alcuni operatori mobili al costo di 8 euro al mese.

fino a mercoledì 5 settembre sarà in vigore una nuova promozione studiata da Vodafone per provare a convincere alcuni suoi ex clienti a tornare

Play 30 Unlimited e Special : passa a Tre da Tim e Vodafone da 5€ al mese : Play 30 Unlimited e Play 30 Special sono attivabili dai clienti di qualunque operatore tramite store online di 3 Italia a partire da 5€ al mese con spedizione gratuita al proprio domicilio della SIM. Entrambe le offerte mobile includono 30GB in 4G in promozione fino al 31 dicembre e chiamate, possono essere attivate nei negozi dagli ex clienti ora con Tim, PosteMobile e Vodafone solo se si riceve l’SMS Winback. Tre Play 30 Special: ...