Vitalizi | M5s contro i ricorsi | “Vergognosi” Fico | “Andiamo avanti | rimediamo a

Vitalizi - Consiglio di Stato : “Sì ai tagli - ma siano razionali”. M5s : “Non si perda tempo” : Il Consiglio di Stato, in un parere richiesto dal Senato, spiega che il taglio dei Vitalizi è legittimo, ma si deve procedere in maniera "razionale, giustificata e proporzionale". Inoltre, i membri dell'ufficio di presidenza non avranno responsabilità personali. Il MoVimento 5 Stelle chiede di non perdere altro tempo e approvare la norma.Continua a leggere

M5S e Lega tentano il taglio dei Vitalizi in Emilia ma il Pd li stoppa : 'Già aboliti' : 'C'è stata la riduzione del debito di 150 milioni di euro in tre anni, taglio degli incarichi esterni del 90%, diminuzione dei costi della politica, con l'abolizione dei vitalizi in anticipo rispetto ...

Vitalizi - l’appello del M5s a Casellati : “Dobbiamo tagliarli al Senato prima della pausa estiva” : Il MoVimento 5 Stelle torna a chiedere alla presidente del Senato Casellati di procedere con il taglio dei Vitalizi "prima della pausa estiva". Intanto Pier Ferdinando Casini rivolge un appello all'ufficio di presidenza della Camera chiedendo di non tagliare il Vitalizi di Franco Grillini: "È a repentaglio il bisogno di cure di un ex parlamentare affetto da un tumore".Continua a leggere

"Vitalizi - ora Casellati imiti FicoDl dignità? Impediremo meline" Parla Fraccaro - il ministro chiave M5s : INTERVISTA/ Riccardo Fraccaro, ministro dei rapporti con il Parlamento e uomo chiave del M5s, spiega ad Affari i piani del governo su spese della politica, dl dignità, democrazia diretta Segui su affaritaliani.it

Vitalizi - M5S esulta per il taglio ma non mancano le incognite : che succederà al Senato? : Teleborsa, - Il taglio ai Vitalizi è stato uno dei cavalli di battaglia in campagna elettorale : pochi mesi dopo il M5S può festeggiare il traguardo della tanto attesa sforbiciata ai danni degli ex ...

Camera - il taglio ai Vitalizi è realtà : M5s in festa : Aggiornamento ore 16:18 - L'Ufficio di Presidenza della Camera ha approvato la delibera del Presidente Fico e dunque ora il taglio dei vitalizi agli ex deputati è una realtà, dal 1° novembre sarà in vigore. Subito dopo che la notizia è stata diffusa, il vicepremier Luigi Di Maio ha festeggiato brindando con uno spumante che lui ha chiamato "Bye bye vitalizi", con il ministro dei Rapporti Parlamentari Riccardo Fraccaro e la vicepresidente ...

Il M5s risale con l'addio ai Vitalizi La Lega vola - crolla Forza Italia E il Pd spaccato non recupera : Dopo settimane di flessione, tornano a salire i grillini con la mossa sui vitalizi, il Carroccio non arresta la sua crescita esponenziale, Pd stabile, gli azzurri precipitano Segui su affarItaliani.it

Sì della Camera al taglio dei Vitalizi : festa M5s - i dubbi delle opposizioni : Via libera dell'ufficio di presidenza di Montecitorio al taglio dei vitalizi degli ex deputati. I Cinquestelle festeggiano, mentre le opposizioni avanzano dubbi di costituzionalità -

La festa del M5s per l'abolizione dei Vitalizi : Di Maio perde la voce - Bonafede il bicchiere : Il "vitalizio day", alla fine, è arrivato. Pensato dai grillini come una celebrazione sobria, all'ombra delle colonne del chiostro di Palazzo Valdina e diluita per tutto il pomeriggio, alla fine si è trasformato in una festa di piazza con cori, brindisi e cotillons. L'"ora x" è scattata alle 16 e 10, quando l'ufficio di presidenza della Camera ha dato il via libera alla delibera, ...

M5s festeggia il taglio ai Vitalizi - ma c'è incognita Senato e Consulta : Roma, 12 lug., askanews, - M5s festeggia il taglio dei vitalizi per gli ex parlamentari alla Camera, davanti a palazzo Montecitorio Luigi Di Maio stappa champagne e libera palloncini colorati, nel suo ...