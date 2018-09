Vitalizi | Gli ex Deputati fanno ricorso Di Maio | ' Non hanno Vergogna'

Taglio Vitalizi - 700 ex parlamentari fanno ricorso. Ma Di Maio va avanti : Non ci spaventano : Teleborsa, - "700 ex deputati hanno fatto ricorso per riavere i vitalizi che noi abbiamo abolito e continuare a essere mantenuti a vita dallo Stato come fossero dei nababbi. Quando erano in Parlamento ...

Vitalizi - Di Maio : “700 ricorsi di ex parlamentari per il taglio? Dis-onorevoli”. Fico : “Legittimo - ma andiamo avanti” : “Sapevo che i ricorsi sarebbero arrivati, presentarli è un diritto. Ma resto convinto della delibera approvata dall’ufficio di presidenza della Camera perché è un provvedimento che ricuce una ferita“. Così il Presidente della Camera, Roberto Fico interviene in merito ai ricorsi in arrivo dopo la sua delibera che prevede il taglio dei Vitalizi agli ex deputati. Intervistato da Rai News24 da Halifax, in Canada, dove ha preso parte al ...

Taglio Vitalizi - Ilona Staller contro Luigi Di Maio : “Mi ha messo alla gogna - gli chiederò i danni” : "Luigi Di Maio mi ha fatto diventare il simbolo dello spreco, mi ha messo alla gogna e ora sui social mi massacrano. Sono stanca, quelli che mi hanno insultato li denuncerò uno per uno. E sto valutando di chiedere al vicepremier i danni", ha dichiarato Ilona Staller, in arte Cicciolina, al settimanale Oggi, affrontando la questione del Taglio dei vitalizi parlamentari.Continua a leggere

Senato - Casellati : “Taglio stipendi a chi lavora poco”/ “Vitalizi? Valuteremo metodo - nuove regole dal 2019” : Senato, Casellati: “Taglio stipendi a chi lavora poco. Vitalizi? Valuteremo metodo, nuove regole dal 2019”. Le ultime notizie: il piano del governo per ridurre i costi della politica(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 18:06:00 GMT)

Vitalizi - Casellati : “Non ha senso tagliarli se poi arrivano i ricorsi. Interverremo anche al Senato ma prima valutazioni” : Ha rilanciato un piano per tagliare i costi del Senato. Ma ha anche preso tempo sul provvedimento che abolisce i Vitalizi a Palazzo Madama. La presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, intervistata da Economy, ha ribadito che intende muoversi per una riduzione dei privilegi in Parlamento, ma ha rilanciato i suoi dubbi sul testo che invece è stato già approvato alla Camera a metà estate: “Sui Vitalizi mi domando”, ha ...

Estate da dimenticare per Di Pietro e il figlio : tra Vitalizi tagliati e compensi da restituire : L'ex ministro ha subito la decurtazione dei compensi, mentre il figlio (già consigliere in Molise) è impegnato in una battaglia legale con la Regione

Estate da dimenticare per Di Pietro e il figlio : tra Vitalizi tagliati e compensi da restituire : Intanto è finita a carte bollate la carriera politica di Cristiano DI Pietro, figlio di Antonio e consigliere regionale del Molise dal 2011 all'aprile scorso. All'ex poliziotto, che oggi ha 43 anni, ...

Vitalizi e Consiglio di stato. La politica non si fa lottando con il passato : Professor Cassese, la presidenza del Senato ha chiesto l’11 luglio 2018 un parere al Consiglio di stato sui Vitalizi e una commissione speciale di quest’organo ha reso il 26 luglio un parere sostenendo che una disciplina retroattiva dei Vitalizi può essere disposta con delibera del Consiglio di pres