Vincono Cuarón e Netflix | al Lido pace tra cinema e tv

(Di domenica 9 settembre 2018) da VeneziaVenezia 75. Dopo la rivoluzione. Cade il muro che divide ilsul grande schermo in sala da quello sulle piattaforme nel piccolo schermo del salotto. La Mostra d'Artetografica sdoganache conquista il Leone d'Oro con Roma (con decisione unanime della giuria), il meraviglioso e autobiografico film di Alfonsoche nel 2013 proprio qui alportava Gravity trasformatosi poi nel trionfatore degli Oscar con ben sette statuette. Roma, ambientato nel quartiere natale del regista di Città del Messico che dà il titolo al film, girato in lingua indigena e in uno bianco e nero così incisivo che sembra avere mille sfumature di colore, sarà a disposizione in 190 paesi sulla piattaforma via internet sotto Natale, dal 14 dicembre 2018, e in alcune saletografiche selezionate anche in Italia. Ma gli esercenti, che temono per il loro futuro per colpa di ...