VIDEO Serena Williams-Osaka | gli highlights della Finale degli US Open 2018 | successo

VIDEO US Open 2018 - gli highlights delle semifinali femminili. Serena Williams e Naomi Osaka si sfideranno per il titolo : La finale del torneo US Open 2018 in campo femminile vedrà scendere in campo Serena Williams e Naomi Osaka. Tutto facile per la 36enne statunitense che, nonostante abbia subìto immediatamente un break, ha sconfitto senza problemi la lettone Anastasija Sevastova per 6-3 6-0. Nell’altra semifinale invece Naomi Osaka diventa la prima tennista giapponese ad approdare in finale di un torneo Grande Slam, grazie alla vittoria in due set contro la ...

US OPEN 2018 / Diretta S. Williams Sevastova streaming VIDEO e tv : Serena a caccia del record della Court : Diretta Us OPEN 2018: si giocano le semifinali del torneo femminile, Serena Williams punta lo Slam numero 24 e sull'Arthur Ashe affronterà la lettone Anastasija Sevastova(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 14:52:00 GMT)

VIDEO US Open 2018 - gli highlights della notte. Avanzano Serena Williams e Del Potro - fuori Stephens : Grandi emozioni nella notte tra martedì 4 e mercoledì 5 settembre agli US Open 2018. Serena Williams, grande favorita per il titolo, ha piegato in due set la resistenza della ceca Karolina Pliskova, approdando in semifinale. L’americana troverà la sorprendente lettone Anastasija Sevastova, che ha eliminato la detentrice del trofeo, la statunitense Sloane Stephens. In campo maschile l’argentino Juan Martin Del Potro, dopo aver ...

VIDEO Serena Williams-Venus Williams - US Open 2018 : gli highlights e la sintesi della partita : C’era grandissima attesa per il derby tra le sorelle Williams al terzo turno degli US Open. Alla fine si è imposta Serena con un perentorio 6-1 6-2 ai danni di Venus. Una prestazione di forza della ex numero uno del mondo, che vuole assolutamente conquistare il suo primo Slam da mamma e lo vuole fare proprio davanti ai suoi tifosi. Qui di seguito gli highlights del match. GLI highlights DI Serena Williams VS VENUS ...

Bimba - ragazza e… campionessa! Il tributo Nike a Serena Williams è emozionante : “it’s only crazy until you do it” [VIDEO] : In vista degli US Open, Nike ha deciso di celebrare la carriera di Serena Williams con un video-tributo emozionante Una piccola Bimba che sorride con la racchetta in mano, una giovane donna che ottiene i primi straordinari successi e infine una 23 volte campionessa Slam. In due sole parole: Serena Williams. La tennista più dominante dei tempi moderni, probabilmente della storia, ad un solo titolo Slam dal record di Margaret Court, quello ...

VIDEO US Open 2018 - gli highlights di lunedì 27 agosto. Avanzano Nadal e Wawrinka - bene Serena Williams. Fuori la n.1 Halep : Non sono mancate la soprese nella prima giornata degli US Open 2018. Il colpo di scena è arrivato nel match tra Simona Halep e Kaia Kanepi, con la numero uno del mondo subito eliminata. L’altra uscita pesante c’è stata nel torneo maschile con Grigor Dimitrov battuto da Stan Wawrinka. Tutta facile invece per Rafael Nadal, che passa il turno per il ritiro di David Ferrer. bene anche Serena Williams che supera Magda Linette. Andiamo quindi a ...

Serena Williams - Piazza San Marco e la… torre di Rapunzel! La simpatica ‘gaffe’ della tennista a Venezia [VIDEO] : Serena Williams in versione turista a Venezia: la tennista insieme al marito ed alla figlia rimane folgorata di fronte alla bellezza di Piazza san Marco, ma poi commette una gaffe! Serena Williams, dopo la sconfitta in finale a Wimbledon, si è concessa una vacanza. La tennista, con marito e figlia al seguito, ha visitato Venezia rimanendo rapita dalle bellezze del luogo. La sportiva non può che rimanere sopraffatta dalla struttura ...

