Verona | mangiano biscotti fatti in casa al matrimonio | in 8 finiscono in ospedale

Verona - mangiano biscotti fatti in casa alla festa di matrimonio : otto all'ospedale : Cinque sono stati dimessi, gli altri restano in osservazione. Hanno cominciato a sentirsi male di notte. Soccorsi, sono stati portati negli ospedali di Peschiera e Villafranca con due automediche e 4 ambulanze--Il matrimonio si è celebrato ieri sera in una proprietà privata di Malcesine dove era stato affittato un catering. Una trentina di partecipanti nella notte si è spostata in un bar di Brenzone. Lì 8 di loro hanno cominciato a sentirsi ...