Venezia 75 All' italiano Capri

Alla Mostra del Cinema di Venezia assegnato il Premio Persefone a Giulio Base : Il prestigioso Premio Persefone è approdato quest’anno, per la prima volta, Alla Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia. Il riconoscimento, ideato da Francesco Bellomo e Maurizio Costanzo, è stato assegnato al film “Il banchiere anarchico” di Giulio Base, da lui diretto e interpretato insieme a Palo Fosso, selezionato nella sezione “Sconfini”. La pellicola che uscirà in autunno nelle sale è stata premiata, dallo stesso Bellomo con l’attrice ...

Vincitore Leone D'Oro 2018 - Festival di Venezia/ È Roma di Alfonso Cuaron : "Un atto d'amore alle mie donne" : Tra poco ore conosceremo il nome del Vincitore del Leone D'Oro 2018 di questo Festival del Cinema numero 75. Il favorito rimane Cuaròn ma sembra che gli italiani possano sorprenderci ancora(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 21:49:00 GMT)

The Ballad Buster Scrug - premio a Venezia per la miglior sceneggiatura : Ce ne fossero di queste realtà per il cinema di tutto il mondo ''. Nei sei racconti di 'The Ballad of Buster Scruggs' nell'ordine troviamo: le vicende di un cowboy cantante , di un inetto ladro di ...

Venezia : alle 19 i premi del 75° Festival - intervista a Gipi sul suo film : Inizierà alle 19 la premiazione del 75° Festival di Venezia. Intanto Intanto sono stati assegnati i primi premi ufficiali: il tedesco Opera senza autore di Florian Henckel von Donnersmarck ha vinto il ...

Venezia 75 - alla Settimana della Critica irrompe Dachra con un sapore di horror e ossa : Cannibal Tunisia. Non ci sono solo le streghe di Suspiria sul red carpet Veneziano 2018. alla Settimana Internazionale della Critica, la sezione in cui concorrono solo opere prime, irrompe Dachra. Un sapore di horror e ossa, di budella appese come fossero panni, di un Blair witch project che non ha nulla di inventato ma che si basa su fatti realmente accaduti e che accadono ancora oggi. Yasmine, Whalid e Bilel sono tre studenti di giornalismo ...

Venezia 75 - offese alla regista Jennifer Kent : Il compito del cinema è riflettere il mondo, e certo il rapporto uomini/donne qui è squilibrato. Il tema è molto importante. Il mio film parla di rispetto delle donne che non sono il solo gruppo ...

Sport : nessun aumento a carico delle società virtuose. Nota congiunta del Comune di Venezia e della Pallacanestro Virtus Lido : Da parte mia personale e, credo, del mondo del volontariato Sportivo tutto, credo sia importante ringraziare il Sindaco Luigi Brugnaro per quanto sta facendo per il mondo dell'associazionismo ...

Il B.A. Film Festival alla Biennale del Cinema di Venezia : ... ormai affezionato alla settimana del Festival, troverà un programma ricco e variegato, con anteprime, presentazioni, Masterclass e soprattutto incontri con i protagonisti del mondo del Cinema. ...

Festival di Venezia 2018/ Foto - Alice Campello incanta e ruba la scena alle attrici : Festival di Venezia, il programma della nona giornata con due film in concorso: l'italiano 'Capri-Revolution', diretto da Mario Martone, e 'The Nightingale' della regista Jennifer Kent.(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 18:26:00 GMT)

Venezia - insulti sessisti all'unica regista donna durante la proiezione stampa : L'attesa proiezione stampa di Nightingale, unico film di una regista donna in concorso a Venezia, è stata rovinata da accuse volgari e sessiste urlate in sala alla fine della proiezione. La regista ...