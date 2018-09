Venezia 2018 | tutti i vincitori | il Leone d' Oro va a ROMA di Alfonso Cuaron

Venezia 2018 - Del Toro : “Sono amico di Cuaron - ma non l’ho favorito. Ha vinto nove a zero” : “Roma di Alfonso Cuaron ha vinto nove a zero. La decisione della giuria è stata unanime. Nessun favoritismo perché sono suo amico”. Parla il “papa” Guillermo Del Toro, presidente di giuria a Venezia 2018. E prova a fugare i dubbi sul Leone d’Oro concesso al collega messicano, coproduttore di un suo film, premio di cui si parla insistentemente fin da quando a metà luglio scorso sono stati presentati i titoli delle opere in gara. Vincerà Cuaron, ...