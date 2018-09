Venezia 2018 | Del Toro | “Sono amico di Cuaron | ma non l’ho favorito Ha vinto nove a zero”

ilfattoquotidiano

: #Venezia75: La mafia, un Caravaggio rubato e una commedia nera che parla anche di cinema. Aspettando i premi,… - WeCinema : #Venezia75: La mafia, un Caravaggio rubato e una commedia nera che parla anche di cinema. Aspettando i premi,… - vogue_italia : La Coppa Volpi come miglior attore a Venezia è andata quest'anno a #WillemDafoe per il suo Vincent Van Gogh. Ecco t… - Corriere : Vincitori Venezia 2018, il Leone d’oro a «Roma» di Alfonso Cuaron -

(Di domenica 9 settembre 2018) “Roma di Alfonsohaa zero. La decisione della giuria è stata unanime. Nessun favoritismo perché sono suo”. Parla il “papa” Guillermo Del, presidente di giuria a. E prova a fugare i dubbi sul Leone d’Oro concesso al collega messicano, coproduttore di un suo film, premio di cui si parla insistentemente fin da quando a metà luglio scorso sono stati presentati i titoli delle opere in gara. Vincerà, figuriamoci. E lo si dice da due mesi. “Mica facile assegnare 9 premi quando hai davanti 21 titoli – continua Del– in giuria abbiamo avuto diverse discussioni e grandi momenti di passione. Alla fine il verdetto è come un mosaico che rappresenta tutti quanti”. Durante la conferenza stampa post premiazione, spazio in cui dovrebbero esserci giornalisti a fare il loro lavoro, ma che oramai è diventato una propaggine del red carpet con fan in ...