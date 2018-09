Vaccini | migliaia di bambini malati restano fuori da scuola se non c' è copertura di gregge

Vaccini - migliaia di firme per la petizione : Roberta Amatelli, insegnante di scuola primaria, docente di sostegno, da 3 anni lotta per la vita della sua bambina

Un’azienda farmaceutica cinese ha dovuto ritirare decine di migliaia di Vaccini prodotti senza rispettare le regole : Un’azienda farmaceutica cinese – Changchun Changsheng – ha dovuto ritirare decine di migliaia di vaccini prodotti senza rispettare le regole e, in migliaia di casi, già usati su bambini in tutto il paese. Un’indagine del governo ha mostrato che la The post Un’azienda farmaceutica cinese ha dovuto ritirare decine di migliaia di vaccini prodotti senza rispettare le regole appeared first on Il Post.