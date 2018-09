Va dal medico perché si sente stanca e crede di avere un tumore | ma è incinta di 37

Va dal medico e scopre di essere incinta di 37 settimane : aveva fatto 2 test negativi : Ma tutto quello che posso dire è che non riesco a ricordare un mondo senza Finn, e certamente non voglio mai vivere in uno senza di lui '.

Menù dal medico per un italiano su quattro : Teleborsa, - Altro che grandi chef o dietologo, più di un italiano su tre, 36%, si affida al medico per risolvere i propri dubbi sull'alimentazione , riscoprendo i superfood della nonna con proprietà ...

Menù dal medico per un italiano su quattro : Altro che grandi chef o dietologo, più di un italiano su tre, 36%, si affida al medico per risolvere i propri dubbi sull'alimentazione , riscoprendo i superfood della nonna con proprietà salutistiche ...

Vaccini : dal mondo medico un coro di No a rinvio obbligatorietà : Roma, 4 set., askanews, - E' un coro di 'no' quello che arriva dal mondo medico e scientifico all'ipotesi di rinviare l'obbligo di vaccinazione per accedere alle scuole. Ma non solo: anche i presidi e ...

“Migranti andrebbero annegati”/ Spoleto - bufera su medico dell'ospedale per post choc su Facebook : Spoleto, bufera su medico dell'ospedale per post choc su Facebook: “Migranti andrebbero annegati”. Avviato procedimento disciplinare nei confronti di una dottoressa. Le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 15:04:00 GMT)

Sta bene Mohammed - il 13enne colpito dal fulmine : l'abbraccio con il medico che lo ha salvato : Un mix di emozioni vere l'incontro avvenuto ieri mattina all'ospedale Vito Fazzi di Lecce tra Mohamed Diouf - il 13enne senegalese colpito da un fulmine in spiaggia - e Lucio Nestola, l'operatore ...

Spoleto - medico dell'ospedale su Fb : "Migranti andrebbero annegati al largo" : La Usl ha avviato un provvedimento disciplinare nei confronti della dottoressa autrice del post razzista

Un Medico in Famiglia 11 ci sarà? Lino Banfi rilancia : “dalla Rai nessuna notizia ma noi ci siamo” : Un Medico in Famiglia 11 ci sarà oppure no? Ormai gli storici fan della serie se lo chiedono da tre anni, dalla fine della decima stagione, e lo stesso fa il cast che, a quanto pare, non ha ancora avuto notizie serie e definitive in merito. Lo stesso Nonno Libero alias Lino Banfi ha nuovamente alzato il velo sulla questione riportando all'attenzione di tutti la furia dei fan che in questi mesi ha cercato di raccogliere firme e farsi sentire ...

La mediatrice - il medico - il fotografo : chi sono i lavoratori sulla nave Aquarius. “Non possiamo girarci dall’altra parte” : New York, Palermo, Torino, Los Angeles, Berlino, Romania, Egitto, Tunisia, Regno Unito, Australia. Le persone che lavorano a bordo di Aquarius – la nave SOS Mediterranée/Medici senza frontiere che effettua ricerca e soccorso, attualmente in missione nella zona SAR a 25/30 miglia davanti alla Libia nell’eventualità di imbarcazioni in difficoltà cariche di migranti – vengono da tutto il mondo. Come comunicano con le famiglie? Cosa vuol ...

Choc al cesareo : il medico fa nascere i gemelli ma dal suo ventre esce “questo” : Choc in sala parto. Quel che è successo in Russia, mentre una neomamma stava per dare alla luce – tramite un taglio cesareo – i suoi gemellini ha lasciato tutti sconvolti. Quando il medico ha praticato il taglio cesareo e ha estratto i bimbi, è rimasto senza parole. Ma cosa lo ha così tanto sconcertato? La forma “a cuore” dell’utero della 39enne. La donna, di Mosca, ha dato alla luce due gemelli: un bimbo – Evgeny – e una bimba – Varvara. ...

Cosenza - medico muore di setticemia in ospedale : Un medico a Cosenza è morto per setticemia. Il decesso, triste ironia della sorte, è avvenuto proprio in ospedale. La donna aveva 50 anni, in servizio presso l'azienda sanitaria provinciale. Nei mesi passati aveva chiesto l"amputazione di un arto inferiore per una cancrena non curata, ma dopo un mese di ricovero, il tragico epilogo. La situazione è improvvisamente peggiorata fino al decesso. A darne notizia è il quotidiano regionale "La Gazzetta ...

Crotone : ancora un medico aggredito in ospedale - denunciato un 42enne : di Redazione Crotone24news.it ancora un medico aggredito in ospedale: deferito un 42enne per minacce aggravate e lesioni. A pochi giorni dall'aggressione subita dal dott. Franco Bossio nel reparto ...