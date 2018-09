Us Open U18 | sfuma il sogno di Musetti Wild alza il trofeo | 6-1 2-6 6-2

Tennis - Us Open U18 : fantastico Musetti - piega Brooksby e vola in finale : Palla corta millimetrica, rovescio e diritto imprendibili, servizio vincente. Lorenzo Musetti ha chiuso così, sfoggiando tutto il suo straordinario repertorio, la partita che lo ha portato alla finale ...

US Open U18 - Musetti va in finale a New York : battuto Brooksby 6-3 - 6-3 : Un sogno che ora è più vicino alla realtà: Lorenzo Musetti può ambire al titolo degli US Open Under 18, 28 anni dopo il successo newYorkese di Andrea Gaudenzi vincitore a Flushing Meadows nella ...