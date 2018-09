US Open | tutta la commozione dei nonni di Naomi Osaka | “abbiamo pianto di gioia”

US Open – Tutta l’amarezza di Zverev : “devo migliorare negli Slam. Collaborazione con Lendl? Troppo presto per bocciarla” : Eliminato ai sedicesimi di finale da Kohlschreiber, Alexander Zverev ha ammesso di dover fare meglio negli Slam, obiettivo della sua Collaborazione con Ivan Lendl Niente da fare per Alexander Zverev , il talentino tedesco ha come un’allergia verso gli Slam. Il numero 3 al mondo è stato eliminato nei sedicesimi degli US Open dal connazionale Philipp Kohlschreiber. Un risultato che di certo non può andare bene a quello che è considerato ...

Us Open – Thiem e Del Potro avanti tutta : i due top ten sbarcano ai sedicesimi di finale : Dominic Thiem vince contro Steve Johnson al secondo turno degli Us Open, all’austriaco occorrono cinque set per volare ai sedicesimi di finale: tutto più facile per Del Potro Dominic Thiem batte agli Us Open Steve Johnson, ma che fatica! All’austriaco, numero 9 della classifica Atp, servono ben 5 set e 3 ore e 38 minuti per portare a casa il match contro lo statunitense, numero 31 al mondo. Come prevedibile supera il turno ...