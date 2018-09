Us Open | Serena Williams si arrabbia col giudice e perde Vince Osaka

Serena Williams ha perso la finale degli US Open di tennis contro Naomi Osaka : Naomi Osaka, giapponese di 20 anni, ha vinto il torneo singolare femminile degli US Open di tennis. che si gioca a New York ed è uno dei quattro tornei di tennis più prestigiosi al mondo. Osaka ha vinto in due set The post Serena Williams ha perso la finale degli US Open di tennis contro Naomi Osaka appeared first on Il Post.

VIDEO Serena Williams-Osaka - gli highlights della Finale degli US Open 2018 : successo storico per il Giappone : Nella nottata italiana si è scritta la storia del tennis, con Naomi Osaka che ha trionfato agli US Open 2018, diventando la prima Giapponese a conquistare uno slam. La 20enne ha battuto 6-2 6-4 in Finale Serena Williams, che ha perso la testa nel secondo set, spaccando la racchetta e litigando con l’arbitro, che le ha inflitto un penalty game. Andiamo quindi a rivivere i momenti salienti di questa partita con gli highlights VIDEO. highlights ...

VIDEO – Serena Williams perde la testa con il giudice di sedia nella finale degli US Open 2018 : La finale femminile degli US Open 2018 verrà ricordata per le discussioni tra Serena Williams ed il giudice di sedia più che per il trionfo della ventenne Naomi Osaka. In questo VIDEO il momento in cui il giudice assegna un game di penalità alla statunitense, che va su tutte le furie, sfiorando la crisi di pianto. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per ...

US Open - Alicia Keys tifa Serena Williams : la cantante insieme alla sorella tra il pubblico della finale [VIDEO] : Alicia Keys allo USTA Billie Jean King National Tennis Center per la finale femminile degli US Open: la cantante tifa per Serena Williams Tra il pubblico della finale femminile degli US Open 2018 anche Alicia Keys. La cantante statunitense è corsa allo USTA Billie Jean King National Tennis Center per tifare la connazionale Serena Williams impegnata nel ‘capitolo finale’ dello slam sul cemento. La tennista numero 26 al mondo si ...

US Open 2018 : Serena Williams contro Naomi Osaka. New York elegge la sua regina : Questa sera si terrà la finale femminile degli US Open 2018. A contendersi il titolo a Flushing Meadows saranno Serena Williams e Naomi Osaka. Da una parte la conferma dell’americana che per la 30esima volta arriva ad un ultimo atto di uno Slam, mentre dall’altra c’è la sorpresa della giapponese, alla sua prima finale Slam della carriera. Serena è la grande favorita e punta alla conquista del 24esimo Slam, eguagliando in questo ...

Serena Williams-Naomi Osaka - Finale femminile US Open 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv : Gli US Open 2018 conosceranno oggi la loro regina. Queste sera (ore 22.00) Serena Williams e Naomi Osaka scenderanno in campo per disputare la Finale femminile dello Slam americano. Serena è la grande favorita e punta alla conquista del 24esimo Slam, eguagliando in questo modo il record di Margareth Court, mentre Naomi Osaka è una predestinata e a 20 anni ha conquistato la sua prima Finale Slam e soprattutto è diventata la prima giapponese della ...

US Open – Osaka fra rispetto e voglia di vincere : “surreale! Serena il mio idolo - ma a Miami l’ho già battuta” : Naomi Osaka si giocherà, sorprendentemente, la finale degli US Open 2018: la tennista giapponese avrà di fronte il suo idolo d’infanzia, Serena Williams Finale US Open femminile davvero inaspettata quella dell’edizione 2018 del torneo Slam americano: la favoritissima Serena Williams affronterà un’avversaria particolare, Naomi Osaka. La tennista giapponese ha giocato un grande tennis, sbaragliando ogni avversaria, fino a conquistarsi la ...