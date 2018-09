Us Open | Naomi Osaka vince il primo titolo slam della carriera

US Open - tutta la commozione dei nonni di Naomi Osaka : “abbiamo pianto di gioia” : I nonni della vincitrice degli US Open hanno rivelato di aver pianto di gioia dopo che la nipote ha sconfitto Serena Williams in finale Il nonno di Naomi Osaka ha detto che domenica lui e sua moglie stavano piangendo di gioia dopo che la loro nipotina aveva sconfitto Serena Williams nella finale degli US Open, diventando la prima giapponese campionessa del Grande Slam statunitense. AFP/LaPresse “Non riesco ad avere la sensazione che ...

US Open 2018 : trionfo di Naomi Osaka! Serena Williams crolla - grandi polemiche col giudice di sedia : Epilogo inatteso nel torneo di singolare femminile agli US Open di tennis: la regina è la nipponica Naomi Osaka, classe 1997, mentre crolla Serena Williams, padrona di casa, che, dopo un lungo diverbio col giudice di sedia, Ramos, sull’orlo del pianto, si arrende 6-2 6-4 in un’ora e venti minuti di gioco. Il primo set si apre con la giapponese a tenere testa alla statunitense nel primo game, portandola ai vantaggi. Serena si salva, ...

US Open 2018 : i risultati di mercoledì 5 settembre del tabellone femminile. Naomi Osaka e Madison Keys vincono rapidamente : Anche i quarti di finale della parte bassa del tabellone di singolare femminile degli US Open di tennis si risolvono in due set: la padrona di casa Madison Keys, numero 14, elimina l’iberica Carla Suarez Navarro, testa di serie numero 30, per 6-4 6-3, mentre la nipponica Naomi Osaka, numero 20 del seeding, asfalta in meno di un’ora l’ucraina Lesia Tsurenko, vincendo per 6-1 6-1. La statunitense impiega poco più di 80 minuti per ...