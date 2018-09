US Open – La versione di Serena Williams | “arbitro ladro e sessista Ecco cos’è successo

sportfair

: Oggi alla Open House di Moto Guzzi la regina è la V85 TT presentata in versione definitiva! Che ne dite vi piace?… - insella : Oggi alla Open House di Moto Guzzi la regina è la V85 TT presentata in versione definitiva! Che ne dite vi piace?… - max_dalex_ : La mia versione preferita. Raffinata come la mia amica Monica. - Rizlets : Finalmente sono riuscita a finire di ascoltarlo. Alcune canzoni sono belle, altre noiosissime; Brian canta meglio d… -

(Di domenica 9 settembre 2018)prova a chiarire quanto accaduto in campo con l’arbitro Ramos: in conferenza stampa la tennista americana ha spiegato le ragioni della sua sfuriata Episodio clamoroso accaduto durante la finale femminile degli USha avuto un acceso diverbio con l’arbitro Ramos, che le ha assegnato nell’ordine 3 warning: il primo per ‘coaching’ con il suo allenatore Mouratoglou; il secondo per aver spaccato la racchetta; il terzo per aver insultato l’arbitro. Il tutto si è poi trasformato nel penalty game che ha definitivamente ‘ammazzato’ la partita, regalando alla Osaka la chance per la vittoria finale. Rabbiosa e furente,ha chiarito la suadei fatti: “non so ancora come mi sento. Non ho ancora avuto tempo per pensare a tutto quello che è. Sto cercando di rimanere ...