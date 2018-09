US Open | il racconto del caso Serena Williams | il coaching | il 2° warning | il game di

Us Open - Shapovalov loda Anderson : “è un vero signore - vi racconto cosa ha fatto…” : Us Open, Shapovalov è caduto al terzo turno del torneo americano contro Kevin Anderson, al termine di una battaglia di 5 set Dennis Shapovalov ha perso al terzo turno degli Us Open contro Kevin Anderson. Il giovane tennista ha lottato per 5 set prima di cadere sotto i colpi del sudafricano. Nel post gara Shapovalov ha voluto sottolineare un gesto da vero signore di Anderson, il quale non usa ‘mezzucci’ per distrarre gli ...

Us Open - Pennetta : 'Racconto New York. Ho nostalgia - ma non torno in campo» : New York, o cara. Flavia Pennetta torna sul luogo del delitto, a Flushing Meadows, dove nel 2015 ha regalato all'Italia la gioia immensa della conquista dello Us Open e subito dopo la doccia gelata ...

'Se non me ne fossi andato - sarei morto in Darfour' - il racconto di un migrante a bordo di Open Arms : L'unica analisi che posso fare "a caldo" è che la Spagna dopo appena 3 sbarchi ha cambiato idea sulla politica dell'accoglienza e sta cercando di gestire in modo massivo il flusso. Per massivo ...

Vi racconto cosa si prova dopo aver salvato 87 migranti dalla morte - Diario di bordo dalla Open Arms : Undicesimo giorno giovedì 2 agosto, ore 14.00 Credit: Valerio Nicolosi "Chi salva una vita salva il mondo intero" recita una frase scritta nella sala macchine dell'Open Arms. La frase è su un disegno ...

Vi racconto cosa si prova dopo aver salvato 87 migranti dalla morte - Diario di bordo dalla Open Arms : Undicesimo giorno giovedì 2 agosto, ore 14.00 Credit: Valerio Nicolosi "Chi salva una vita salva il mondo intero" recita una frase scritta nella sala macchine dell'Open Arms. La frase è su un disegno ...

'Da un momento all'altro potremmo incontrare un barcone o ricevere un sos' : il racconto a bordo di Open Arms : Si parla di politica, del clima delle città in cui viviamo, di storie vicine e lontane che abbiamo visto e vissuto. Parliamo anche del comunicato della Guardia Costiera Libica che accusa Open Arms di ...