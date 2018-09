US Open | finale Del Potro-Djokovic | precedenti | statistiche | diretta TV e streaming

Serena Williams ha perso la finale degli US Open di tennis contro Naomi Osaka : Naomi Osaka, giapponese di 20 anni, ha vinto il torneo singolare femminile degli US Open di tennis. che si gioca a New York ed è uno dei quattro tornei di tennis più prestigiosi al mondo. Osaka ha vinto in due set The post Serena Williams ha perso la finale degli US Open di tennis contro Naomi Osaka appeared first on Il Post.

LIVE Finale US Open 2018 - Djokovic-Del Potro in DIRETTA : a che ora inizia e su che canale vederla in tv : Tandil e Belgrado sono divise da 12.110 chilometri in linea d’aria, ma tra Juan Martin Del Potro e Novak Djokovic, che sono nativi delle due città citate, quest’oggi ci saranno solo 23,78 metri: le dimensioni di un campo da tennis (entro le righe). I due giocatori, oggi, si daranno battaglia nella Finale degli US Open 2018. L’argentino è alla seconda Finale a New York, mentre il serbo è all’ottava (oltre un terzo di tutte ...

Us Open - Serena Williams perde la testa e la finale. Primo trionfo Slam per Osaka : E' la più giovane vincitrice degli us Open dai tempi della 19enne Maria Sharapova nel 2006, da lunedì sarà la numero 7 del mondo, e quello che è più importante ha il futuro dalla sua parte. ...

VIDEO Serena Williams-Osaka - gli highlights della Finale degli US Open 2018 : successo storico per il Giappone : Nella nottata italiana si è scritta la storia del tennis, con Naomi Osaka che ha trionfato agli US Open 2018, diventando la prima Giapponese a conquistare uno slam. La 20enne ha battuto 6-2 6-4 in Finale Serena Williams, che ha perso la testa nel secondo set, spaccando la racchetta e litigando con l’arbitro, che le ha inflitto un penalty game. Andiamo quindi a rivivere i momenti salienti di questa partita con gli highlights VIDEO. highlights ...

Del Potro-Djokovic - Finale US Open 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv : Gli US Open sono giunti anche quest’anno al loro atto conclusivo: la Finale che vedremo non si è mai disputata a livello Slam, e metterà di fronte Juan Martin Del Potro e Novak Djokovic. Sarà il diciannovesimo confronto tra i due giocatori: il serbo conduce per 14-4, ma l’ultima vittoria dell’argentino è anche quella che l’ha visto rinascere dopo il terzo grave infortunio, alle Olimpiadi di Rio 2016. Il percorso dei due ...

Us Open - Del Potro e Djokovic in finale. : Sull'Arthur Ashe Stadium ha avuto via libera per il ritiro di Rafa Nadal, numero uno del mondo e campione in carica, che dolorante al ginocchio destro dopo la maratona di quasi cinque ore per domare ...

Us Open 2018 - Serena Williams perde la testa - e la finale - : L'americana sconfitta dalla giapponese Naomi Osaka. Nervi a fior di pelle e accuse all'arbitro: "Sei un ladro"

VIDEO – Serena Williams perde la testa con il giudice di sedia nella finale degli US Open 2018 : La finale femminile degli US Open 2018 verrà ricordata per le discussioni tra Serena Williams ed il giudice di sedia più che per il trionfo della ventenne Naomi Osaka. In questo VIDEO il momento in cui il giudice assegna un game di penalità alla statunitense, che va su tutte le furie, sfiorando la crisi di pianto. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per ...

US Open – Serena Williams perde la calma in finale - spacca la racchetta e attacca duramente l’arbitro [VIDEO] : Serena Williams scatenata durante la finale degli US Open 2018, la tennista padrona di casa spacca una racchetta e si scaglia contro l’arbitro Incredibile crisi di nervi da parte di Serena Williams durante la finale femminile degli Us Open 2018. La tennista americana durante l’incontro contro la giapponese Naomi Osaka è accusata di coaching e sbotta contro l’arbitro arrivando a versare lacrime amare. Il gioco della ...

US Open - Alicia Keys tifa Serena Williams : la cantante insieme alla sorella tra il pubblico della finale [VIDEO] : Alicia Keys allo USTA Billie Jean King National Tennis Center per la finale femminile degli US Open: la cantante tifa per Serena Williams Tra il pubblico della finale femminile degli US Open 2018 anche Alicia Keys. La cantante statunitense è corsa allo USTA Billie Jean King National Tennis Center per tifare la connazionale Serena Williams impegnata nel ‘capitolo finale’ dello slam sul cemento. La tennista numero 26 al mondo si ...

US Open 2018 - Lorenzo Musetti in finale del torneo juniores! Battuto Brooksby - nell’ultimo atto giocherà con il brasiliano Seyboth Wild : A 16 anni, Lorenzo Musetti è in finale al torneo juniores degli US Open 2018. Il giovane azzurro ha superato per 6-3 6-3 l’americano Jenson Brooksby, che aveva ricevuto una Wild card per il tabellone principale nel torneo dei grandi ed è stato il primo avversario di John Millman, arrivato poi fino ai quarti di finale battendo Fognini, Kukushkin e Federer. Musetti è partito subito molto forte, ottenendo due break nei primi tre giochi e ...

DIRETTA / Us Open 2018 S. Williams Osaka (0-0) streaming video e tv : la finale comincia! (tennis) : Us Open 2018, DIRETTA S. Williams Osaka streaming video e tv, orario della partita di tennis che sarà la finale femminile del torneo a New York (oggi 8 settembre)(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 21:45:00 GMT)

Tennis - Us Open U18 : fantastico Musetti - piega Brooksby e vola in finale : Palla corta millimetrica, rovescio e diritto imprendibili, servizio vincente. Lorenzo Musetti ha chiuso così, sfoggiando tutto il suo straordinario repertorio, la partita che lo ha portato alla finale ...

US Open U18 - Musetti va in finale a New York : battuto Brooksby 6-3 - 6-3 : Un sogno che ora è più vicino alla realtà: Lorenzo Musetti può ambire al titolo degli US Open Under 18, 28 anni dopo il successo newYorkese di Andrea Gaudenzi vincitore a Flushing Meadows nella ...