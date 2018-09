Us Open | Del Potro e Djokovic in finale

US Open - Alicia Keys tifa Serena Williams : la cantante insieme alla sorella tra il pubblico della finale [VIDEO] : Alicia Keys allo USTA Billie Jean King National Tennis Center per la finale femminile degli US Open: la cantante tifa per Serena Williams Tra il pubblico della finale femminile degli US Open 2018 anche Alicia Keys. La cantante statunitense è corsa allo USTA Billie Jean King National Tennis Center per tifare la connazionale Serena Williams impegnata nel ‘capitolo finale’ dello slam sul cemento. La tennista numero 26 al mondo si ...

US Open 2018 - Lorenzo Musetti in finale del torneo juniores! Battuto Brooksby - nell’ultimo atto giocherà con il brasiliano Seyboth Wild : A 16 anni, Lorenzo Musetti è in finale al torneo juniores degli US Open 2018. Il giovane azzurro ha superato per 6-3 6-3 l’americano Jenson Brooksby, che aveva ricevuto una Wild card per il tabellone principale nel torneo dei grandi ed è stato il primo avversario di John Millman, arrivato poi fino ai quarti di finale battendo Fognini, Kukushkin e Federer. Musetti è partito subito molto forte, ottenendo due break nei primi tre giochi e ...

Us Open - Nadal costretto al ritiro : in finale con Djokovic va Del Potro : L'argentino, testa di serie numero 3, ha approfittato del ritiro del numero 1 del mondo, quando comunque si era portato avanti giù due set a zero: 7-6 6-2 lo score. Lo spagnolo ha risentito delle ...

Tennis - Us Open : Nadal si ritira - finale Del Potro-Djokovic : Nadal e Federer, sempre loro, si sarebbero contesi tutto il Tennis del mondo, Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e Us Open: tutto nelle loro mani, comprese le prime due posizioni al mondo, in ...

Tennis - Us Open : la Williams a caccia del record di Slam : Appena conquistata la 31ª finale in un Major, Serena fa ridere tutto lo stadio che l'adora: «A rete in genere ci vengo solo per stringere la mano alla mia avversaria a fine partita. Stasera però ...

US Open 2018 - Finale Del Potro-Djokovic : a che ora inizia e su che canale vederla in tv. Il programma completo : Ultimo alto del quarto Slam stagionale: la Finale degli US Open 2018 vedrà in campo domani a Flushing Medows Juan Martin Del Potro e Novak Djokovic, che si sono sbarazzati in semiFinale agevolmente rispettivamente di Rafael Nadal e Kei Nishikori. 14-4 i precedenti tra i due, ovviamente in favore del serbo, ex numero uno al mondo che sembra aver ritrovato il gioco dei giorni migliori e partirà nettamente favorito. La finalissima è in programma ...

US Open - Del Potro in finale senza gioire : “brutto vincere così con Rafa” : Juan Martin Del Potro quasi rammaricato dopo la vittoria contro Rafa Nadal nella semifinale degli US Open, adesso troverà Djokovic in finale ”Non è il modo migliore per vincere un match, mi piace affrontare Rafa, è il più grande combattente del nostro sport e non voglio vederlo soffrire sul campo. Sono dispiaciuto per lui e spero possa recuperare in fretta, però ovviamente sono felice di essere di nuovo in finale qui a New ...

Us Open 2018 : infortunio Nadal - le condizioni del tennista spagnolo : Rafa Nadal esce malconcio dalla tanto attesa semifinale con Del Potro. Il campione spagnolo è stato costretto al ritiro dopo aver perso i primi due set col punteggio di 7-6 6-2. Troppo forte il dolore al tendine rotuleo del ginocchio destro per poter continuare la partita. I primi turni degli US Open avevano già mandato qualche segnale a Nadal ma ieri continuare era praticamente impossibile. In conferenza stampa lo spagnolo ha parlato del suo ...

Us Open - Nadal si ritira. Del Potro in finale con Djokovic : NEW YORK, Stati Uniti, - Juan Martin Del Potro e Novak Djokovic si contenderanno il titolo degli Us Open , quarta e ultima prova stagionale dello Slam . L'argentino, numero 3 del mondo e del seeding, ...

US Open - Djokovic in finale con Del Potro : “tutti volevano le sfide con Federer e Nadal? Ecco cosa dico” : US Open, Novak Djokovic pronto a dare battaglia nella finale di Flushing Meadows contro l’argentino Del Potro “Tutti aspettavano le sfide con Federer e Nadal? Beh, capisco che Roger e Rafa siano i favoriti quando si parla di Slam, però non dimentichiamoci che Del Potro ha vinto qui nel 2009 e poi è stato costretto a un lungo stop per via degli infortuni ai polsi, ma noi sapevamo che come valore è sempre stato un top 5. E ora ...

Us Open - Djokovic-Del Potro è la finale : Roma, 8 set., askanews, - Juan Martin Del Potro e Novak Djokovic si contenderanno domenica il titolo degli US Open, quarta e ultima prova stagionale dello Slam. L'argentino, numero 3 del mondo e del seeding, è tornato all'ultimo atto a New York nove anni dopo il trionfo del 2009, suo primo e unico Major conquistato: …

Us Open - Djokovic-Del Potro la finale di questo 2018 : Djokovoc-Del Potro sarà la finale degli US Open 2018. finale inaspettata in quanto tutti si attendevano uno ‘scontro’ tra il serbo e Rafa Nadal. Il campione spagnolo è stato, però. costretto al ritiro e dopo i primi due set, in cui era sotto 7-6 6-2, ha abbandonato la contesa. Il tendine rotuleo del ginocchio destro ha giocato un brutto scherzo a Rafa Nadal e i fastidi dei primi turni si sono ieri rivelati fatali. Anche la maratona ...