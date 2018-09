US Open – Clamoroso retroscena sulla furia di Serena Williams | ecco cosa ha fatto la

US Open - Serena Williams ad un passo da un clamoroso record : Serena Williams giocherà la finale degli US Open contro la giapponese Osaka, in caso di vittoria l’americana infrangerà l’ennesimo record La statunitense Serena Williams sfiderà la giapponese Naomi Osaka sabato nella finale degli Us Open, ultimo Slam del 2018 in corso sul cemento di Flushing Meadows, a New York. Sotto il tetto dell’Arthur Ashe Stadium, chiuso per la pioggia battente la numero 26 della Wta si è imposta ...

US Open - Clamoroso nella notte! Miracolo Millman : Federer si arrende al 4° set - continua la maledizione americana : Roger Federer eliminato ai quarti di finale degli US Open: il tennista svizzero sconfitto in quattro set dall'australiano John Millman Clamoroso nella notte italiana! Sul cemento degli US Open accade ...

COpenhagen-Atalanta - il clamoroso retroscena di Cornelius sui rigoristi : L’eliminazione di ieri ha fatto male all’Atalanta e, nonostante l’invito a voltare pagina di Gasperini, non si sono calmate le acque in casa bergamasca. Le dichiarazioni di Cornelius, infatti, non hanno contribuito a rasserenare l’ambiente. Nel movimentato post gara di Copenhagen, il gigante danese ha detto la sua in merito alla scelta dei tiratori per i calci di rigore che lo hanno visto protagonista in negativo: ...

Us Open : avanza Serena Williams. Clamoroso ko per la Muguruza : 12, è stata sconfitta dalla numero 202 del mondo, la ceca Karolina Muchova, che si è imposta per 3-6, 6-4, 6-4, dopo 2h27' di gioco. Avanti anche l'australiana Ashleigh Barty, che ha battuto 7-5, 6-3 ...