US Open – Che cos’è la regola del coaching? La norma che ha punito Serena Williams

US Open – Il filmato che prova il coaching di Mouratoglou a Serena Williams : il coach costretto a confessare [VIDEO] : Un filmato della finale femminile US Open inchioda coach Mouratoglou: il coaching verso Serena Williams è avvenuto, il coach francese confessa a fine partita La sfuriata di Serena Williams durante la finale US Open femminile contro Osaka ha fatto il giro del mondo. La 23 volte campionessa Slam è stata accusata dall’arbitro di coaching con il suo angolo e punita con un warning. Serena Williams ha perso letteralmente la calma, andando ...

Us Open - Williams che sceneggiata - dà del ladro all'arbitro : Roma, 9 set., askanews, - Naomi Osaka strapazza Serena Williams e diventa la prima giapponese a conquistare uno Slam ma questa finale degli Us Open resterà segnata dalla sceneggiata dell'americana. ...

Us Open 2018 - lo sfogo di Serena Williams contro l'arbitro : 'Punita perché sono donna' : Serena Williams perde la finale degli Us Open contro la giapponese Osaka e si sfoga con l'arbitro, Carlos Ramos. Il portoghese, nel primo set, ha sanzionato la statunitense con un warning per "...

US Open - finale Del Potro-Djokovic : precedenti - statistiche - diretta TV e streaming : Novak Djokovic era il grande favorito della vigilia a Flushing Meadows, più degli eterni rivali Rafael Nadal e Roger Federer [VIDEO] che si sono persi strada facendo. In verita' sulle possibilita' di successo del maturo campione svizzero nemmeno i bookmakers erano ottimisti più di tanto, mentre la finale annunciata era quella tra Djokovic e Nadal. Lo spagnolo, complice un problema fisico, ha dovuto cedere il passo in semifinale a Juan Martin Del ...

LIVE Finale US Open 2018 - Djokovic-Del Potro in DIRETTA : a che ora inizia e su che canale vederla in tv : Tandil e Belgrado sono divise da 12.110 chilometri in linea d’aria, ma tra Juan Martin Del Potro e Novak Djokovic, che sono nativi delle due città citate, quest’oggi ci saranno solo 23,78 metri: le dimensioni di un campo da tennis (entro le righe). I due giocatori, oggi, si daranno battaglia nella Finale degli US Open 2018. L’argentino è alla seconda Finale a New York, mentre il serbo è all’ottava (oltre un terzo di tutte ...

US Open 2018 : trionfo di Naomi Osaka! Serena Williams crolla - grandi polemiche col giudice di sedia : Epilogo inatteso nel torneo di singolare femminile agli US Open di tennis: la regina è la nipponica Naomi Osaka, classe 1997, mentre crolla Serena Williams, padrona di casa, che, dopo un lungo diverbio col giudice di sedia, Ramos, sull’orlo del pianto, si arrende 6-2 6-4 in un’ora e venti minuti di gioco. Il primo set si apre con la giapponese a tenere testa alla statunitense nel primo game, portandola ai vantaggi. Serena si salva, ...

US Open – Serena Williams perde la calma in finale - spacca la racchetta e attacca duramente l’arbitro [VIDEO] : Serena Williams scatenata durante la finale degli US Open 2018, la tennista padrona di casa spacca una racchetta e si scaglia contro l’arbitro Incredibile crisi di nervi da parte di Serena Williams durante la finale femminile degli Us Open 2018. La tennista americana durante l’incontro contro la giapponese Naomi Osaka è accusata di coaching e sbotta contro l’arbitro arrivando a versare lacrime amare. Il gioco della ...

US Open 2018 - Lorenzo Musetti in finale del torneo juniores! Battuto Brooksby - nell’ultimo atto giocherà con il brasiliano Seyboth Wild : A 16 anni, Lorenzo Musetti è in finale al torneo juniores degli US Open 2018. Il giovane azzurro ha superato per 6-3 6-3 l’americano Jenson Brooksby, che aveva ricevuto una Wild card per il tabellone principale nel torneo dei grandi ed è stato il primo avversario di John Millman, arrivato poi fino ai quarti di finale battendo Fognini, Kukushkin e Federer. Musetti è partito subito molto forte, ottenendo due break nei primi tre giochi e ...

Us Open - Nadal sull'infortunio al ginocchio : 'Preferisco perdere che ritirarmi - ma non ero in grado di continuare' : Ci risiamo. Il rapporto conflittuale tra Rafael Nadal e il suo ginocchio destro si arricchisce di un nuovo capitolo. Un infortunio che ha costretto il numero uno del mondo al ritiro nel corso della semifinale degli Us Open, quando era sotto di due set contro Juan Martin Del Potro. Il maiorchino ha provato a lottare da far suo, ma dopo aver perso il primo parziale ...

US Open – La carezza di Toni Nadal a Thiem : “sarò contento quando vincerà il suo primo Slam - vi spiego perchè” : Toni Nadal, zio ed ex allenatore di Rafa, ha speso delle splendide parole per Dominic Thiem: lo spagnolo spera in una prossima vittoria Slam del giovane tennista La battaglia, durata 5 set, fra Rafa Nadal e Dominic Thiem nei quarti di finale degli US Open è stata una delle sfide più belle dell’intero torneo. Alla fine, l’ha spuntata, come spesso accade, Rafa Nadal, ma Thiem è uscito fra gli applausi e con l’onore delle ...

US Open 2018 - Finale Del Potro-Djokovic : a che ora inizia e su che canale vederla in tv. Il programma completo : Ultimo alto del quarto Slam stagionale: la Finale degli US Open 2018 vedrà in campo domani a Flushing Medows Juan Martin Del Potro e Novak Djokovic, che si sono sbarazzati in semiFinale agevolmente rispettivamente di Rafael Nadal e Kei Nishikori. 14-4 i precedenti tra i due, ovviamente in favore del serbo, ex numero uno al mondo che sembra aver ritrovato il gioco dei giorni migliori e partirà nettamente favorito. La finalissima è in programma ...

US Open 2018 : prima finale Slam per Naomi Osaka - che batte Madison Keys e sfiderà Serena Williams : Per la prima volta nella storia una giapponese giocherà una finale di un torneo del Grande Slam. Succede per merito di Naomi Osaka, che ha superato Madison Keys con il punteggio di 6-2 6-4 e si è guadagnata la sfida a Serena Williams prevista per il pomeriggio americano (corrispondente alla sera italiana) di sabato. La nipponica di origini haitiane ha giocato fin da subito una partita di alto livello, sfruttando una fallosità piuttosto elevata ...

US Open 2018 - la rivincita di Nishikori e la facilità di Djokovic. Che facilità di Keys di Osaka : Un solo match veramente emozionante nella giornata numero 10 degli US Open, che ha visto completare il quadro dei quarti di finale maschili e femminili. Ne sono rimasti solo in otto, equamente divisi per sesso. Dalla prossima giornata di incontri, non ci saranno più maschi e femmine impegnati contemporaneamente: da alcuni anni, il giovedì è riservato alle semifinali femminili, il venerdì a quelle maschili, il sabato alla finale delle donne, la ...

US Open - anche Djokovic in semifinale - : Il tabellone delle semifinali degli US Open è completo. Dopo Nadal e Del Potro, si sono qualificate al penultimo atto del torneo anche Nishikori e Djokovic. Il primo si è sbarazzato di Cilic in cinque ...