US Open 2018 | NOVAK DJOKOVIC PER LA TERZA VOLTA CAMPIONE A NEW YORK! Battuto in tre set

US Open 2018 : finalmente Ashleigh Barty! Vince il doppio insieme a Coco Vandeweghe : Alla quinta occasione finalmente l’australiana Ashleigh Barty interrompe la maledizione e Vince una finale dello Slam in doppio: con la statunitense Coco Vandeweghe, l’oceanica batte al termine di una maratona durata due ore e trentacinque minuti la coppia europea formata dalla magiara Timea Babos e della transalpina Kristina Mladenovic col punteggio di 3-6 7-6 (2) 7-6 (6). Nel primo set scambio di break e controbreak nel terzo e nel ...

Badminton - Open India 2018 : i padroni di casa conquistano due titoli. Dominio dei Paesi asiatici : Si è concluso nel tardo pomeriggio italiano l’Open d’India di Badminton: due titoli sono andati ai padroni di casa, vittoriosi con Sameer Verma nel singolare maschile e con Satwiksairaj Rankireddy e Chirag Shetty nel doppio maschile. Trionfo dei Paesi asiatici completato dalle affermazioni della sudcoreana Ga Eun Kim nel singolare femminile, delle atlete di Hong Kong Tsz Yau Ng e Sin Ying Yuen nel doppio femminile e degli ...

US Open 2018 : Lorenzo Musetti cede in finale nel torneo juniores. Vince il brasiliano Seyboth Wild in tre set : Si ferma in finale il sogno di Lorenzo Musetti nel torneo juniores degli US Open 2018. Il 16enne di Carrara è stato sconfitto dal brasiliano Thiago Seyboth Wild, sesta testa di serie, in tre set con il punteggio di 6-1 2-6 6-2 dopo un’ora e diciotto minuti di gioco. Resta comunque un grandissimo torneo quello di Musetti, che si conferma a grandi livelli dopo i quarti raggiunti a Wimbledon. Lorenzo è stato il primo azzurro a centrare la ...

Us Open 2018 - lo sfogo di Serena Williams contro l'arbitro : 'Punita perché sono donna' : Serena Williams perde la finale degli Us Open contro la giapponese Osaka e si sfoga con l'arbitro, Carlos Ramos. Il portoghese, nel primo set, ha sanzionato la statunitense con un warning per "...

LIVE Finale US Open 2018 - Djokovic-Del Potro in DIRETTA : a che ora inizia e su che canale vederla in tv : Tandil e Belgrado sono divise da 12.110 chilometri in linea d’aria, ma tra Juan Martin Del Potro e Novak Djokovic, che sono nativi delle due città citate, quest’oggi ci saranno solo 23,78 metri: le dimensioni di un campo da tennis (entro le righe). I due giocatori, oggi, si daranno battaglia nella Finale degli US Open 2018. L’argentino è alla seconda Finale a New York, mentre il serbo è all’ottava (oltre un terzo di tutte ...