US Open 2018 | Novak Djokovic per la conferma | Juan Martin Del Potro rivive il 2009

Del Potro-Djokovic - Finale US Open 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv : Gli US Open sono giunti anche quest’anno al loro atto conclusivo: la Finale che vedremo non si è mai disputata a livello Slam, e metterà di fronte Juan Martin Del Potro e Novak Djokovic. Sarà il diciannovesimo confronto tra i due giocatori: il serbo conduce per 14-4, ma l’ultima vittoria dell’argentino è anche quella che l’ha visto rinascere dopo il terzo grave infortunio, alle Olimpiadi di Rio 2016. Il percorso dei due ...

Us Open 2018 - Serena Williams perde la testa - e la finale - : L'americana sconfitta dalla giapponese Naomi Osaka. Nervi a fior di pelle e accuse all'arbitro: "Sei un ladro"

Squash : Ludovico Cipolletta nono al Rotterdam Open 2018 : Unico azzurro impegnato nel torneo olandese, Ludovico Cipolletta si è classificato nono al Rotterdam Open di Squash 2018. Il ventenne torinese ha iniziato il proprio torneo superando in soli tre set il padrone di casa Tom Schreurs (11-7, 11-4, 11-6). Agli ottavi di finale, Cipolletta ha trovato sulla sua strada un avversario ben più ostico, l’inglese Anthony Benedict Rogal, capace di imporsi per 3-1 (11-7, 3-11, 11-9, 17-15). Il ...

VIDEO – Serena Williams perde la testa con il giudice di sedia nella finale degli US Open 2018 : La finale femminile degli US Open 2018 verrà ricordata per le discussioni tra Serena Williams ed il giudice di sedia più che per il trionfo della ventenne Naomi Osaka. In questo VIDEO il momento in cui il giudice assegna un game di penalità alla statunitense, che va su tutte le furie, sfiorando la crisi di pianto. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per ...

US Open 2018 : trionfo di Naomi Osaka! Serena Williams crolla - grandi polemiche col giudice di sedia : Epilogo inatteso nel torneo di singolare femminile agli US Open di tennis: la regina è la nipponica Naomi Osaka, classe 1997, mentre crolla Serena Williams, padrona di casa, che, dopo un lungo diverbio col giudice di sedia, Ramos, sull’orlo del pianto, si arrende 6-2 6-4 in un’ora e venti minuti di gioco. Il primo set si apre con la giapponese a tenere testa alla statunitense nel primo game, portandola ai vantaggi. Serena si salva, ...

DIRETTA/ Us Open 2018 S. Williams Osaka (2-6 4-6) : la giapponese ha vinto il primo Slam in carriera! (tennis) : Us Open 2018, DIRETTA S. Williams Osaka: risultato finale 2-6 4-6. La giapponese entra nella storia vincendo il primo Slam della carriera, vittoria netta contro la ex numero 1 Wta(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 23:41:00 GMT)

Diretta/ Us Open 2018 S. Williams Osaka (2-6) streaming video e tv : la giapponese vince il primo set! (tennis) : Us Open 2018, Diretta S. Williams Osaka streaming video e tv, orario della partita di tennis che sarà la finale femminile del torneo a New York (oggi 8 settembre)(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 22:49:00 GMT)

US Open 2018 - Lorenzo Musetti in finale del torneo juniores! Battuto Brooksby - nell’ultimo atto giocherà con il brasiliano Seyboth Wild : A 16 anni, Lorenzo Musetti è in finale al torneo juniores degli US Open 2018. Il giovane azzurro ha superato per 6-3 6-3 l’americano Jenson Brooksby, che aveva ricevuto una Wild card per il tabellone principale nel torneo dei grandi ed è stato il primo avversario di John Millman, arrivato poi fino ai quarti di finale battendo Fognini, Kukushkin e Federer. Musetti è partito subito molto forte, ottenendo due break nei primi tre giochi e ...

DIRETTA / Us Open 2018 S. Williams Osaka (0-0) streaming video e tv : la finale comincia! (tennis) : Us Open 2018, DIRETTA S. Williams Osaka streaming video e tv, orario della partita di tennis che sarà la finale femminile del torneo a New York (oggi 8 settembre)(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 21:45:00 GMT)

US Open 2018 : nel doppio misto al match tie break trionfo per Bethanie Mattek-Sands e Jamie Murray : Una finale thrilling con più ribaltamenti di fronte, ma alla fine il torneo di doppio misto degli US Open di tennis va alla statunitense Bethanie Mattek-Sands ed allo scozzese Jamie Murray, che in finale rimontano e battono al match tie break la polacca Alicja Rosolska ed il croato Nikola Mektic con il punteggio di 2-6 6-3 [11-9] in ottanta minuti di gioco. Nel primo set la coppia tutta europea allunga già nel terzo gioco, trovando lo strappo al ...

LIVE Brooksby-Musetti 3-6 - diretta e risultato tempo reale semifinale Us Open Junior 2018 : fine set : Lorenzo Musetti foto Carini LIVE Brooksby-Musetti 3-6 0-0* semifinale Us Open Junior 2018, Louis Armstrong Stadium 18.54 Comincia il secondo set con Lorenzo Musetti al servizio. 18.52 PRIMO SET ...

Diretta/ Us Open 2018 S. Williams Osaka streaming video e tv : la giapponese per la storia (tennis - finale) : Us Open 2018, Diretta S. Williams Osaka streaming video e tv, orario della partita di tennis che sarà la finale femminile del torneo a New York (oggi 8 settembre)(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 18:42:00 GMT)

US Open 2018 - Lorenzo Musetti scalda l’Italia : semifinale nel tabellone juniores : Lorenzo Musetti sta facendo sognare l’Italia agli US Open 2018. Il 16enne di Carrara ha infatti raggiunto la semifinale del torneo giovanile dominando il match contro il polacco Daniel Michalski dopo aver sofferto nel turno precedente. Il toscano è stato semplicemente superlativo contro il rivale, recuperando un break nel primo set e infilando una striscia vincente di addirittura 10 game a zero per entrare tra i migliori quattro giocatori ...

US Open 2018 - Finale Del Potro-Djokovic : a che ora inizia e su che canale vederla in tv. Il programma completo : Ultimo alto del quarto Slam stagionale: la Finale degli US Open 2018 vedrà in campo domani a Flushing Medows Juan Martin Del Potro e Novak Djokovic, che si sono sbarazzati in semiFinale agevolmente rispettivamente di Rafael Nadal e Kei Nishikori. 14-4 i precedenti tra i due, ovviamente in favore del serbo, ex numero uno al mondo che sembra aver ritrovato il gioco dei giorni migliori e partirà nettamente favorito. La finalissima è in programma ...