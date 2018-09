Uragano Florence | minaccia sempre più concreta per gli USA

meteoweb.eu

: Florence, ora uragano di categoria 1- si avvicina al sud est degli Stati Uniti @rainews Hurricane Florence targets… - ValentinaInLA : Florence, ora uragano di categoria 1- si avvicina al sud est degli Stati Uniti @rainews Hurricane Florence targets… - beria_giancarla : RT @GiaPettinelli: Uragano #Florence minaccia est Usa. Stato di emergenza in North e South Carolina, allerta a New York - Nord America - ht… - qotumizozok : RT @ValentinaInLA: Florence, ora uragano di categoria 1- si avvicina al sud est degli Stati Uniti @rainews Hurricane Florence targets the S… -

(Di domenica 9 settembre 2018) La tempesta tropicale, nell’Atlantico, riguadagna lo status die passato l’arcipelago delle Bermuda torna are la costa est degli Stati Uniti. Gli stati che gia’ si preparano al peggio sono North Carolina e South Carolina, che hanno già dichiarato lo stato di emergenza. Lo hanno fatto per precauzione anche la Florida, la Georgia, il Delaware, la Virginia e il New Jersey, dove si temono soprattutto alluvioni e inondazioni. In allerta anche lo stato di New York. L’secondo le previsioni potrebbe raggiungere categoria 4 con venti tra i 210 e i 240 chilometri orari. L'articolopiùper gli USA Meteo Web.