Un’ottima annata A Good Year film stasera in tv 9 settembre | cast | trama | curiosità

cubemagazine

: Il Magliocco come ossessione. Trinciatura di fine estate. Sarà un'ottima annata per Magliocco dolce nelle Terre di… - eugeniomuzzillo : Il Magliocco come ossessione. Trinciatura di fine estate. Sarà un'ottima annata per Magliocco dolce nelle Terre di… - cinemaniaco_fb : Un'ottima annata - A Good Year, le frasi più famose dal film con Russell Crowe - explor40 : RT @explor40: Stiamo lavorando per voi...?????????? Sarà un'ottima annata!?? -

(Di domenica 9 settembre 2018) Un’ottimaè ilin tv domenica 92018 in onda in prima serata su Rete 4. La pellicola diretta da ha come protagonisti. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Un’ottimain tv:e scheda TITOLO ORIGINALE: AUSCITO IL: 15 dicembre 2006 GENERE: commedia, sentimentale ANNO: 2006 REGIA: Ridley Scott: Russell Crowe, Marion Cotillard, Abbie Cornish, Albert Finney, Freddie Highmore, Rafe Spall, Archie Panjabi, Valeria Bruni Tedeschi DURATA: 118 minuti Un’ottimain tv:Ecco ladelin onda oggi. Max Skinner (Russell Crowe) è un impegnatissimo uomo d’affari inglese, ...