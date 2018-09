Una Vita | anticipazioni | TERREMOTO ad Acacias | ANTOÑITO salva LOLITA ma…

tvsoap

: 'Il popolo siriano è incredibilmente resiliente, ed è questa resilienza, questa forza che dobbiamo appoggiare e sos… - UNHCRItalia : 'Il popolo siriano è incredibilmente resiliente, ed è questa resilienza, questa forza che dobbiamo appoggiare e sos… - erionveliaj : Via Alessandro Leogrande ?????????? Durante la sua breve vita, Alessandro Leogrande ha scritto a nome dei deboli, degli… - capuanogio : Il presidente del Collegio di Garanzia del #Coni #Frattini ha detto che sarebbe stato poco serio decidere in un’ora… -

(Di domenica 9 settembre 2018) Grande catastrofe in arrivo nelle puntate autunnali di Una, visto che l’intero quartiere diverrà letteralmente devastato dal sopraggiungere di un terribile; occhio quindi a un’idea che verrà in mente adPalacios (Alvaro Quintana) per fuggire dalle rappresaglie del colonnello Arturo Valverde (Manuel Regueiro)… Se ci avete letto in precedenza, sapete già che il primogenito di Ramon (Juanma Navas) convincerà alcuni signori ad affidargli del denaro per poterlo investire in borsa e triplicare così il suo valore; il giovane Palacios però, data la sua propensione innata a cacciarsi nei guai, non farà altro che prendere soldi a nuove persone per far credere ai primi truffati che i loro risparmi siano aumentati grazie all’investimento! Arturo non cadrà, ovviamente, nel tranello di Antonio: visto che il ragazzo eviterà di incontrarlo con ...