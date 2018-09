Una pace fiscale che sa di condono Lega | si paga il 10% fino a 5 milioni 

Pd - Una rivoluzione interna per fare pace con i 5 stelle. Questa è l’unica soluzione : di Giancarlo Boero L’idea che i parlamentari superstiti del Pd possano aprire un dialogo serio e costruttivo con i 5 Stelle sembra non dispiacere a buona parte degli elettori di entrambi gli schieramenti. Situazione che, paragonata a una manciata di mesi fa, appare mutata. Non tanto per un ripensamento dei pentastellati (è risaputo che la maggioranza avrebbe preferito un’alleanza col Pd piuttosto che con la Lega), quanto per un lento ma sempre ...

Una stretta di mano? No - grazie. Quando la pace non è cosa fatta : Niente. Quando quel gesto così semplice e di uso comune a volte, può diventare un ostacolo. Nello sport i "casi" di strette di mano mancate solo tanti: ultimo, in ordine cronologico, è quello che ha visto protagonista Valentino Rossi che si è rifiutato di stringere la mano a Marquez, durante la ...

Lister LFP - Una Jaguar F-Pace da 320 km/h : La Lister ha diffuso le prime informazioni sulla LFP, aprendo le prenotazioni della Suv con prezzi a partire da circa 140.000 Sterline, pari a circa 155.000 euro al cambio attuale. La Lister LFP deriva dalla Jaguar F-Pace e nasce con il preciso intento di offrire sul mercato il suv più veloce in assoluto. L'obiettivo è di raggiungere le 200 miglia orarie (320 km/h) con un tempo di 3,5 secondi per toccare le 60 miglia orarie (96 km/h) da fermo. I ...

Una delle indagini della polizia di Los Angeles su Kevin Spacey è stata archiviata : La polizia di Los Angeles ha archiviato un’indagine per stupro avviata nello scorso aprile contro Kevin Spacey perché l’accusa fatta nei confronti dell’attore riguarda fatti avvenuti nel 1992, troppo tempo fa. Spacey ha ricevuto molte accuse di molestie da diversi uomini negli ultimi The post Una delle indagini della polizia di Los Angeles su Kevin Spacey è stata archiviata appeared first on Il Post.

Thales Alenia Space costruirà i moduli della stazione orbitale lUnare : Thales Alenia Space ha firmato con l'Agenzia Spaziale Europea, nell'ambito del programma Lunar Orbital Platform , contratti per lo studio di moduli spaziali abitabili con capacità di attracco per ...

Nuova stazione tra LUna e Terra : accordo fra Esa e Thales Alenia Space per i primi moduli : Un'altro passo verso la Nuova stazione spaziale cis-Lunare e di nuovo con una marcata presenza della tecnologia italiana: Thales Alenia Space , joint venture tra Thales 67% e Leonardo 33%, ha ...

La pace fiscale "cambia" : spunta Una nuova idea al posto del maxisconto : La pace fiscale cambia. Quella 'rivoluzione' promessa da Matteo Salvini e confermata anche dal ministro dell'Economia Tria starebbe prendendo una china diversa da quella prospettata nei primi tempi. 'Tocca al governo semplificare il sistema fiscale - diceva il ministro dell'Interno a giugno - ridurre le ...

Molestie - Robin Wright perdona Kevin Spacey : "Gli va data Una seconda chance" : La moglie del premio Oscar nella serie tv 'House of cards', parla in un'intervista delle accuse a Spacey, scaricato da Netflix dopo la bufera sui presunti abusi. "Vedere la propria vita spiattellata ...

Abu Mazen svela il piano di pace Usa : Una confederazione fra palestinesi e Giordania : Il presidente palestinese Abu Mazen ha rivelato in un incontro con attivisti di PeaceNow e deputati israeliani il punto centrale del piano di pace dell’Amministrazione Trump per il Medio Oriente. “Ho incontrato Jared Kushner e Jason Greenblatt e mi hanno proposto una confederazione con la Giordania – ha detto -. Ho risposto che volevo una confedera...

Robin Wright ha salvato House Of Cards dalla cancellazione - e su Kevin Spacey : “Merita Una seconda chance” : A distanza di due mesi dalla sua ultima intervista, Robin Wright è tornata a parlare di Kevin Spacey e di House of Cards. L'attrice, ora assoluta protagonista nella sesta e ultima stagione della serie Netflix, aveva dichiarato di non conoscere il suo collega al di là della sfera professionale. In una nuova intervista con Net-a-Porter, l'interprete di Claire Underwood spiega in che modo è riuscita a salvare la serie da una potenziale ...

La Nasa punta ancora alla LUna - con lo Space Launch System si progetta Una stazione spaziale permanente : La Nasa guarda di nuovo alla Luna con l’intenzione di stabilire una presenza costante nell’orbita del nostro satellite negli anni immediatamente successivi al 2020. Al Johnson Space Center, ricercatori e tecnici – assieme al vicepresidente degli Stati Uniti e capo del rinato Consiglio Nazionale dello Spazio, Mike Pence – hanno presentato le missioni Lunari in programma. Al centro del progetto c’è il nuovo lanciatore per carichi ...

SpaceX e Nasa hanno costruito Una navicella spaziale che si guida con 6 pulsanti : Si chiama Crew Dragon e prenderà il volo all’incirca tra un anno, e rappresenterà per gli Stati Uniti e per il mondo intero, una rivoluzione nel campo dell’esplorazione dello spazio. Solo sei pulsanti fisicamente “pigiabili”, per risolvere sei differenti tipi di emergenze; tutto il resto verrà gestito per la prima volta dagli astronauti tramite touchscreen. Space X e Boing, le due aziende private che ...