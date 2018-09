Un piccolo aereo è precipitato in Sud Sudan | almeno 19 dei 22 passeggeri sono morti

Usa - piccolo aereo cade su parcheggio : 5 morti : Un piccolo aereo da turismo è precipitato su un parcheggio di un centro commerciale di Santa Ana, nel sud della California, Usa,. Tutte morte le cinque persone che si trovavano a bordo del Cessna ...

Usa - piccolo aereo cade su un parcheggio : 5 morti : Un Cessna bimotore è precipitato ieri su un parcheggio nel sud della California. Tutte morte le persone a bordo del velivolo ma nessuna vittima a terra. Il pilota dell’aereo, che era diretto a Los Angeles, aveva segnalato il problema poco prima di schiantarsi al suolo a circa 1 chilometro e mezzo dall’aeroporto ‘John Wayne’ su parcheggio di un centro commerciale fortunatamente vuoto. Diverse strade attorno alla zona sono ...

India - piccolo aereo precipita a Mumbai : 5 morti - anche un passante tra le vittime (VIDEO) : Un aereo dalle piccole dimensioni è precipitato a Mumbai nella mattinata di oggi 28 giugno mentre si trovava in fase di atterraggio. Il fatto è avvenuto appena sopra il centro abitato di Mumbai, causando diversi morti. Attualmente si parla di 5 decessi, che comprenderebbero due piloti e i due passeggeri che si trovavano sopra il mezzo. Il quinto malcapitato pare sia un passante che stava camminando a terra quando l'aereo è precipitato, ...