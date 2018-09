Un bidone è per sempre | Darko Pancev | flop dell’Inter ...

Omicidio Andrea La Rosa : la perizia legale rivela che fu chiuso vivo nel bidone dell’acido : Nuovi particolari sconvolgenti emergono dalle note di riepilogo dei carabinieri a proposito delle indagini sulla morte [VIDEO] di Andrea La Rosa, l’ex calciatore assassinato a Milano nella notte tra il 14 e il 15 novembre 2017. Al contrario di quanto si credeva inizialmente, non sarebbe deceduto per le ferite provocategli da Raffaele Rullo e dalla madre di lui, Antonietta Biancaniello. Infatti l’uomo sarebbe stato rinchiuso ancora vivo nel ...

Omicidio Andrea La Rosa : la perizia legale rivela che fu chiuso vivo nel bidone dell’acido : Nuovi particolari sconvolgenti emergono dalle note di riepilogo dei carabinieri a proposito delle indagini sulla morte di Andrea La Rosa, l’ex calciatore assassinato a Milano nella notte tra il 14 e il 15 novembre 2017. Al contrario di quanto si credeva inizialmente, non sarebbe deceduto per le ferite provocategli da Raffaele Rullo e dalla madre di lui, Antonietta Biancaniello. Infatti l’uomo sarebbe stato rinchiuso ancora vivo nel bidone in ...

Efferato delitto di un calciatore : chiuso in un bidone con acido - morto per soffocamento [NOMI e DETTAGLI] : Terribile morte per Andrea La Rosa, l’ex calciatore del Brugherio trovato nel dicembre scorso in un fusto di benzina nel bagagliaio dell’auto di Antonietta Biancaniello, in carcere da sette mesi insieme al figlio Raffaele Rullo, entrambi accusati di omicidio volontario aggravato dai futili motivi e soppressione di cadavere. La dinamica del delitto, il 14 novembre 2017 nella cantina della casa della 59enne a Quarto Oggiaro, ...

Andrea la Rosa - perizia choc : 'Era vivo quando fu chiuso nel bidone con l'acido' : Era ancora vivo mentre si trovava in un bidone di gasolio in cui era stato spinto dopo essere stato narcotizzato e poi è morto soffocato per avere inalato i fumi dell'acido che gli è stato versato ...

Andrea la Rosa - perizia choc : 'Era vivo quando fu chiuso nel bidone con l'acido' : Era ancora vivo mentre si trovava in un bidone di gasolio in cui era stato spinto dopo essere stato narcotizzato e poi è morto soffocato per avere inalato i fumi dell'acido che gli è stato versato ...