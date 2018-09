Un aereo si schianta in Sud Sudan | tre sopravvissuti | uno è di Palermo

Pilota si schianta con l’aereo contro casa per uccidere la moglie : muore solo lui : Un Pilota di 47 anni si è schiantato con un aereo bimotore contro la sua abitazione nello Utah. Arrestato più volte per aver aggredito la moglie, probabilmente così facendo avrebbe voluto ucciderla. Ma lei è riuscita a salvarsi.Continua a leggere

Trevigiano - aereo si schianta : due morti : 0.09 Due persone sono morte precipitando con un piccolo aereo da turismo, che dopo aver tranciato un cavo della media tensione, ha perso il controllo e si è incendiato, schiantandosi al suolo. L'incidente è avvenuto in serata nel Trevigiano, sui cieli di Cimadolmo. Il velivolo, un 'PA 18', è precipitato sul greto del fiume Piave.I vigili del fuoco, giunti da Conegliano anche con un elicottero 'Drago 71'. hanno spento l'incendio,ma per i due ...

USA : per uccidere la moglie si schianta con un aereo contro la sua casa - ma muore solo lui : Ogni giorno, purtroppo, la cronaca nera ci racconta di uomini che uccidono - o tentano di uccidere - le loro compagne. Spesso, il femminicidio avviene tra le mura domestiche, al culmine dell'ennesima lite furibonda. La storia, terribile, che arriva dagli States è ancora più agghiacciante perché l'omicida, un 47enne, pur di eliminare la moglie si è schiantato con un aereo contro la propria abitazione. E' accaduto a Payson, cittadina dello Utah ...

USA : aereo antincendio si schianta nel tentativo di domare le fiamme di un rogo nello stato di Washington : Un aereo antincendio a lavoro su un rogo scoppiato nel nord-est dello stato di Washington si è schiantato. Si tratta di un Air Tractor 802, conosciuto anche come Fire Boss. Aveva raccolto circa 3.000 litri d’acqua dal Columbia River e si stava dirigendo verso l’incendio rinominato Horns Mountain Fire quando è avvenuto l’incidente. Ravi Sapi è il General Manager di Airspray USA, la compagnia che gestisce l’aereo fuori dalla città di Chico, in ...

Litiga con la moglie : si schianta con aereo contro la casa : Dopo un furioso litigio con la moglie, un uomo ha pensato di schiantarsi con un piccolo aereo contro la sua casa in Utah: poche ore prima era stato arrestato per aggressione ai danni della donna, che lo aveva denunciato, mentre la coppia si trovava in un canyon nel tentativo di rappacificarsi. L’uomo, Duane Youd, 47 anni, è morto, mentre la moglie, che si trovava all’interno dell’abitazione si è salvata. Youd era un pilota ...

L’aereo si schianta sulla montagna - ore dopo dalle lamiere spunta un 12enne ancora vivo : Quando i soccorsi sono arrivati sul posto, in una zona montagnosa e impervia, credevano di trovare solo cadaveri ma con grande sorpresa invece hanno scoperto che uno dei passeggeri a bordo del velivolo era ancora vivo: un 12nene ferito che è stato poi trasportato a valle.Continua a leggere

Incidente aereo in Indonesia : monomotore si schianta nella foresta - 8 morti e un superstite : Un grave Incidente aereo si è verificato in un’area montuosa dell’Indonesia orientale: un aereo monomotore si è schiantato ieri nelle foreste della provincia di Papua durante un volo che doveva durare circa 40 minuti. Otto persone hanno perso la vita (6 passeggeri e 2 membri dell’equipaggio), mentre è miracolosamente sopravvissuto un bambino di 12 anni. L’aereo è esploso poco dopo lo schianto. La causa ...

Ruba aereo - fa acrobazie e si schianta nella baia : “Sono distrutto e sono un po’ svitato” : Un meccanico 29enne, descrittosi come “distrutto“, ha Rubato ieri un aereo bimotore di Horizon Air, compagnia di Alaska Airlines, all’aeroporto di Seattle e dopo alcune manovre acrobatiche si è andato a schiantare nella baia, controllato da due F15 militari alzatisi in volo da Portland per seguirlo. La polizia locale ha escluso ogni movente “terrorista“, spiegando che il tecnico della compagnia Alaska Airlines aveva ...

Paura in America : ruba aereo - decolla da Seattle poi si schianta dopo un'ora di volo : Tutti i voli sono stati fermati ieri notte all'aeroporto internazionale Seattle-Tacoma dopo che una persona ha rubato un aereo ed è decollato senza permesso sorvolando il Puget Sound....

Ruba aereo passeggeri e si schianta : gli ultimi messaggi del "meccanico suicida" : Una registrazione audio della conversazione avuta dal 29enne con la torre di controllo, pubblicata dal Seattle Times...