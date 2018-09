TV | Rai Storia | “Italia | viaggio nella Bellezza” | alla scoperta dei depositi museali

Illuminate su Rai 3 : la storia di Rita Levi Montalcini | 9 settembre : Secondo appuntamento di “Illuminate”, il programma di Rai3 dedicato a quattro donne italiane straordinarie: questa settimana spazio a Rita Levi Montalcini Torna in prima serata su Rai3 “Illuminate“, il programma prodotto da Anele in collaborazione con Rai Cinema e dedicato a quattro donne uniche e straordinarie. Dopo MargheRita Hack, questa settimana si racconterà la storia di Rita Levi Montalcini. Illuminate su Rai3: ...

La storia del premier Giuseppe Conte che concorre per una cattedra alla Sapienza : fece domanda a febbRaio : Secondo la giornalista Silvia Sciorilli Borrelli di Politico Europe, lunedì prossimo il premier Conte dovrebbe sostenere un esame di inglese legale nell'ambito di un concorso per una cattedra universitaria di Diritto Privato alla Sapienza di Roma, in spregio alle attuali leggi che regolano la materia. Conte, però, attualmente non ha sostenuto ancora alcuna prova e ha inoltrato la domanda di partecipazione al concorso a metà febbraio, ovvero 4 ...

“Quella brutta storia di soldi”. Fiorello - l’indiscrezione che fa mobilitare la Rai : Sembra proprio che Fiorello stia tornando in Rai. Dopo una piccola parentesi da freelance sul web e una ancor più ristretta in Sky, sembra che Rosario sia intenzionato a tornare sui suoi passi. Eppure qualche settimana fa, il settimanale “Chi” aveva annunciato l’abbandono del progetto da parte di viale Mazzini dopo che l’organizzazione del programma si era complicato per questioni burocratiche con il Comune di Roma. Al ...

MCFARLAND - USA - Rai 3/ Info streaming del film basato su una storia vera (oggi - 4 settembre 2018) : MCFARLAND - USA, il film in onda su Rai 3 oggi, martedì 4 settembre 2018. Nel cast: Kevin Costner, Maria Bello, Rafael Martinez, alla regia Niki Caro. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 19:38:00 GMT)

Phantom Brigade : il teaser tRailer esplora la storia tra mille esplosioni : Titanfall 2 ha dimostrato come i giochi sui mech possano raccontare storie interessanti tra un'esplosione e l'altra, e come riporta VG247 un ulteriore titolo con i robottoni sta per giungere.Phantom Brigade è ambientato durante una guerra futuristica in cui la fazione che sta perdendo è rimasta con una sola squadra di piloti di mecha. Mentre i nemici si stanno avvicinando alla loro terra natia, questi piloti devono organizzarsi per attaccare le ...

Una Juve opeRaia a punteggio pieno in Italia - ma in Champions è un’altra storia… : La Juventus, come da pronostici, sta dominando il campionato Italiano: di certo non ha già vinto lo scudetto (Napoli, Roma, Inter, Lazio di certo non si scanseranno) ma questo inizio ha dato una forte indicazione. I bianconeri sono i più forti, i più completi e con il minimo sforzo riescono a portare a casa le partite: con un Ronaldo a secco, sono i cosiddetti operai a tirare la carretta. Ma in Champions League basterà? Non proprio. Per ...

TV - Rai Storia : “Signorie” racconta Mantova e i Gonzaga : Mantova vista attraverso la Storia della famiglia Gonzaga: un viaggio nella genesi e nell’essenza del Rinascimento italiano, partendo dal passaggio dal Comune alla Signoria. E’ il nuovo appuntamento con “Signorie”, il programma di Rai Cultura, in onda lunedì 22 settembre alle 22.10 su Rai Storia. In primo piano, la politica estera di Mantova, il Mecenatismo illuminato e l’immigrazione ebraica, senza dimenticare le bellezze della città e la ...

TV - Rai Storia : a “Cronache dall’Antichità” storie d’amore e di morte : La fine di Pompei e la Storia di un amore finito male, quello fra Adriano e Antinoo: due momenti raccontati da Cristoforo Gorno a “Cronache dall’Antichità”, in onda lunedì 3 settembre alle 21.10 su Rai Storia. Nel 79 d.C. l’eruzione del Vesuvio investe Pompei e Ercolano e il naturalista e ammiraglio Plinio il Vecchio si muove con la flotta da Capo Miseno e mette in moto un’operazione di soccorso che è considerata il primo intervento di ...

TV - Rai Storia : a “Il giorno e la Storia” il ricordo di Carlo Alberto Dalla Chiesa : Sono le ore 21 del 3 settembre 1982: il prefetto di Palermo, generale Carlo Alberto Dalla Chiesa – inviato in Sicilia per combattere la mafia, dopo i successi contro il terrorismo – sta andando a cena con la giovane moglie Emanuela Setti Carraro. Li segue su un’Alfetta la scorta guidata dall’agente Domenico Russo. Arrivati in Via Isidoro Carini, due motociclette e un’auto affiancano la A112 del generale e l’auto di scorta. Partono, ...

TV - Rai3 : “La Grande Storia” - il 1938 e le leggi razziali : In occasione dell’80° anniversario della firma delle leggi razziali in Italia “La Grande Storia“, lunedì 3 settembre alle 24.30, propone il racconto di un anno cruciale per la storia d’Italia e per il fascismo. Un anno nel quale, accanto a provvedimenti farseschi, come il passo romano, la soppressione della stretta di mano e l’abolizione delle parole straniere, saranno emanate le famigerate leggi razziali. leggi durissime, ...

TV - Rai Storia : “Il giorno e la Storia” - ritratto di Giovanni Verga : Il 2 settembre 1840, a Vizzini in Sicilia, nasce Giovanni Verga, il maggiore esponente del verismo letterario. Nella sua prima raccolta, “Vita dei campi”, Verga racconta, con realismo poetico, l’ambiente contadino e la condizione di povertà e sfruttamento del “popolino” nella Sicilia della fine del XIX secolo. Un personaggio ricordato da “Il giorno e la Storia”, il programma di Rai Cultura in onda domenica 2 settembre a mezzanotte, e in replica ...

TV - Rai Storia : “Subumani” - i prigionieri sovietici nei lager nazisti : Quasi sei milioni di soldati sovietici catturati dai tedeschi durante le seconda guerra mondiale, più di tre milioni morti durante la prigionia nazista. Un bilancio drammatico ricordato dal documentario “Subumani: Storia dei prigionieri sovietici nei lager nazisti” – in onda domenica 2 settembre alle 15.00 su Rai Storia – che racconta le terribili condizioni di vita di quegli uomini reclusi in totale violazione della Convenzione di ...

TV - Rai1 : “The remnants. La guerra che resta” racconta il Laos - il paese più bombardato della storia : Quale e` il paese più bombardato della storia? Un paese formalmente mai entrato in guerra: il Laos. Tra il 1964 ed il 1973, durante la guerra in Vietnam, l’aviazione statunitense vi effettuo` piu` di 500.000 missioni, scaricando oltre 2 milioni di tonnellate di materiale esplosivo. Quarant’anni dopo in Laos tutto e` cambiato, ma la vita dei suoi abitanti e` ancora profondamente segnata dalla presenza di residuati bellici disseminati ovunque: nei ...

TV - Rai Storia : “Signorie” racconta Verona e i Della Scala : Verso la metà del 1200 l’Italia è divisa tra guelfi e ghibellini, tra i partigiani del papato e quelli dell’impero, e in questo clima di lotta perpetua iniziano a farsi largo grandi famiglie che assumono il governo delle città e gradualmente ne diventano, di fatto, le padrone. A Milano ci sono i Visconti, a Ferrara gli Este, a Mantova i Gonzaga. A Verona c’è la famiglia Della Scala, che per 125 domina la città. Una famiglia che – a partire ...