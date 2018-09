Tutta Salute | nel cast Carlotta Mantovan a caccia di fake news

Carlotta Mantovan debutta in Rai - dopo la morte di Frizzi sarà nel programma Tutta salute : Carlotta Mantovan torna in tv dopo la perdita del compagno, e padre della sua piccola Stella, Fabrizio Frizzi. L'ex Miss Italia ha partecipato come ospite al programma di Rai Tre 'Agorà Estate' e nel ...

Carlotta Mantovan debutta in Rai - dopo la morte di Frizzi sarà nel programma 'Tutta salute' : Carlotta Mantovan torna in tv dopo la perdita del compagno, e padre della sua piccola Stella, Fabrizio Frizzi. L'ex Miss Italia ha partecipato come ospite al programma di Rai Tre 'Agorà Estate' e nel ...

Salute : smettere di fumare fa prendere peso e aumenta il rischio temporaneo di diabete? Ecco Tutta la verità : Le persone che prendono peso dopo aver smesso di fumare potrebbero far fronte ad un temporaneo aumento del rischio di sviluppare il diabete di tipo 2, rischio direttamente proporzionale all’aumento di peso, secondo un nuovo studio dell’Harvard T.H. Chan School of Public Health pubblicato su New England Journal of Medicine. Ma indipendentemente dal peso acquisito, si possono trarre notevoli benefici per la Salute, come la riduzione del rischio di ...

Contro gli stravizi dell’estate salute e linea Tutta integrale : integrale, cioè completo, che non manca di nulla. Forse è per questo che si consumano spesso e volentieri cibi integrali. Se fosse solo una scelta dettata dalla moda, l"abitudine sarebbe già tramontata. Invece gli estimatori delle farine non raffinate crescono. O perchè lo consiglia il medico. O perchè alla fine ci si sente meglio. O ancora perchè, finalmente, si è riuscirti a perdere quei quattro chili di troppo. Sempre più studi confermano che ...