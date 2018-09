Sardegna : Trovato il corpo del corallaro disperso a Capo Caccia : Ritrovato e recuperato il corpo senza vita del corallaro 38enne di Alghero (Sassari) disperso da tre giorni nelle acque di Capo Caccia nel corso di una battuta di pesca. Il cadavere è stato trovato dal Nucleo Subacquei della Guardia Costiera ad una profondità di 98 metri, ed è stato portato a terra a disposizione dell’Autorità giudiziaria. L'articolo Sardegna: trovato il corpo del corallaro disperso a Capo Caccia sembra essere il primo su ...

Giallo a Vercelli - uomo Trovato morto in casa : il corpo in una pozza di sangue : Giallo a Vercelli. Un uomo di 60 anni è stato trovato morto in una pozza di sangue nella sua casa, in via Walter Manzone. Il corpo era nel garage in cui aveva una piccola attività di riparazione di ...

ELEONORA CONTIN - Trovato corpo IN MOZAMBICO/ Ultime notizie : individuata a 40 km dal punto d'immersione : MOZAMBICO, italiana scomparsa durante l'immersione sub: Ultime notizie, ELEONORA CONTIN sparita mentre era in vacanza col marito, scatta raccolta fondi. TROVATO il CORPO questa mattina(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 00:28:00 GMT)

Trovato il corpo della giovane scomparsa in Mozambico : Si sono concluse purtroppo in modo tragico le ricerche di Eleonora Contin, 34 anni, originaria di Chiavenna ma da tempo residente a Milano, scomparsa mentre insieme al marito faceva un'immersione ...

Dopo 31 anni riTrovato sul ghiacciaio il corpo di una scalatrice scomparsa : "Sembrava una bambola di cera" : A 31 anni dalla scomparsa è stato ritrovato sul monte Elbrus, il più alto della Russia, il corpo di Elena Basykina, l'alpinista di 36 anni di cui non si avevano più notizie dal 1987. Il suo aspetto è stato paragonato dai media locali a quello di una "bambola di cera", dato che il ghiaccio nel corso del tempo ha quasi del tutto mummificato i resti della donna. A notare il corpo, incastonato nel ghiacciaio a 4.200 metri ...

Trovato corpo senza vita e in avanzato grado di decomposizione a Campochiesa d'Albenga : E' stato Trovato a Campochiesa d'Albenga il corpo di un uomo senza vita in avanzato grado di decomposizione. Sul posto sono prontamente intervenute le forze dell'ordine che hanno constatato la morte ...

Cadavere di un senzatetto Trovato in un casolare/ Ultime notizie Roma : il corpo era in decomposizione : Giallo a Roma, trovato Cadavere di un senzatetto: già in decomposizione, il corpo del senzatetto era già in decomposizione. Il ritrovamento in via della Quercetta(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 22:01:00 GMT)

Affoga nel lago di Lavarone : morto 51enne/ Ultime notizie - corpo riTrovato dopo sei ore di ricerche : Affoga nel lago di Lavarone: morto 51enne di Bologna, in vacanza con la famiglia. Ultime notizie, il corpo è stato ritrovato dopo sei ore di ricerche.(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 09:52:00 GMT)

Manuela Bailo - Trovato il corpo in una cascina. L'amante confessa : 'L'ho uccisa' : Manuela Bailo è stata uccisa dall'ex amante. Il giallo della scomparsa della 35enne bresciana si è trasformato in un omicidio . L'uomo ha confessato e ha indicato il luogo in cui ha sepolto il ...

Manuela Bailo - ex amante confessa : «L'ho uccisa». Corpo Trovato in una cascina : Manuela Bailo è stata uccisa dall'ex amante. Il giallo della scomparsa della 35enne bresciana si è trasformato in un omicidio. L'uomo ha confessato e ha indicato il luogo in cui...

