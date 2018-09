Tria tira il freno a mano | No allo choc fiscale

Giovanni Tria tira il freno a mano : nessuno shock fiscale : L'ultima domanda dell'edizione 2018 del Forum Ambrosetti spetta a Renato Brunetta. Il deputato forzista la fa in extremis, quasi strappandola con le unghie al moderatore Guido Gentili, direttore del Sole, che già aveva chiuso la lista delle domande. Siamo nella fase riservata e chiusa al pubblico delle domande e risposte fra i partecipanti di Cernobbio e il ministro dell'Economia, appena dopo la conclusione del discorso ufficiale tenuto ...

Manovra - Tria : "Sarà equlibrata - tutto subito non si può. Le riforme partiranno gradualmente" : Cernobio. l governo punta ad una Manovra equilibrata, non farà partire una riforma forte senza le altre, 'perchè sarebbe una Manovra squilibrata'. Così a Cernobbio il ministro dell'Economia Tria,che rivendica di aver seguito 'una linea prudente dall'inizio',anche con l'Europa: crescita del Pil e calo del debito. 'La riduzione del rapporto debito Pil significa un rafforzamento ...

Tria : "Flat tax e reddito di cittadinanza partiranno insieme" : 16.50 - Sulla manovra 2019 è il ministro dell'Economia Giovanni Tria a rassicurare che "ci sono margini" per far partire insieme tutte e tre le principali riforme promesse dal governo: reddito di cittadinanza, flat tax e superamento della legge Fornero. Tria ha spiegato che "ovviamente" c'è necessità di un bilanciamento" e che si discute "se dare più accento su una o l'altra, ma partiranno tutte e tre". Il ministro ha parlato a margine ...

Governo rassicura su impegno calo debito. Intanto Tria prepara viaggio in Cina per attirare interesse sui Btp : Il Governo cerca di tamponare le tensioni sui Btp. In un vertice telefonico tenutosi ieri tra il premier Giuseppe Conte, i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini e il ministro dell'Economia Giovanni Tria . I quattro hanno concordato un'unione d'intenti per il perseguimento degli obiettivi programmatici del Governo con la stabilità delle finanze pubbliche ed in particolare la ...

