Tria | Riforme saranno nei limiti delle coperture

Riforme - Tria frena Di Maio-Salvini 'Da fare nei limiti delle coperture' : "Bisogna lavorare e stiamo lavorando nel grande bilancio dello Stato per cercare le risorse da spostare su queste Riforme e le Riforme saranno fatte nei limiti delle coperture che saremo in grado di trovare e dei limiti di bilancio che stiamo discutendo con la commissione europea" Segui su affaritaliani.it

Tria : "Riforme partiranno gradualmente" : 13.52 Il governo punta ad una manovra "equilibrata" che "non punta a a far partire una riforma forte senza le altre". Così il ministro dell'Economia, Tria, che parlando a Cernobbio ha sottolineato i rischi di che avrebbe invece una manovra "squilibrata" tale da non considerare che tutte le sue parti -rafforzamento della stabilità sociale, ...

Tria : "Riforme partiranno gradualmente" : 13.52 Tria: "Riforme partiranno gradualmente" Il governo punta ad una manovra "equilibrata" che "non punta a a far partire una riforma forte senza le altre". Così il ministro dell'Economia, Tria, che parlando a Cernobbio ha sottolineato i rischi di che avrebbe invece una manovra "squilibrata" tale da non considerare che tutte le sue parti -rafforzamento della stabilità sociale, ...

Tria : "Riforme partiranno gradualmente" : 13.52 Il governo punta ad una manovra "equilibrata" che "non punta a a far partire una riforma forte senza le altre". Così il ministro dell'Economia, Tria, che parlando a Cernobbio ha sottolineato i rischi di che avrebbe invece una manovra "squilibrata" tale da non considerare che tutte le sue parti -rafforzamento della stabilità sociale, avvio della riforma fiscale e lancio di un grande piano di investimenti- si tengono insieme. "Non tutto si ...

Manovra - Tria : "Sarà equlibrata - tutto subito non si può. Le riforme partiranno gradualmente" : Cernobio. l governo punta ad una Manovra equilibrata, non farà partire una riforma forte senza le altre, 'perchè sarebbe una Manovra squilibrata'. Così a Cernobbio il ministro dell'Economia Tria,che rivendica di aver seguito 'una linea prudente dall'inizio',anche con l'Europa: crescita del Pil e calo del debito. 'La riduzione del rapporto debito Pil significa un rafforzamento ...

'Le riforme annunciate partiranno gradualmente' - Tria a Cernobbio - : Cernobbio, CO,, 9 set., askanews, - Le riforme annunciate dal governo 'hanno una prospettiva di legislatura'. Lo ha ribadito il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, parlando a margine del workshop Ambrosetti alle principali televisioni, prima del suo intervento conclusivo dei lavori. 'Quindi partiranno gradualmente, partiranno più o meno ...

Conte : 'manovra coraggiosa ma attenta ai numeri'. Tria : 'presto tre riforme' : Intervenendo alla Fiera del Levante di Bari il premier garantisce che reddito cittadinanza e riforma fiscale saranno i pilastri su cui lavorare per una maggiore equità sociale -

Migliorare i conti e fare le riforme gialloverdi : il triplo salto mortale di Tria : Il ministro a Vienna rassicura i partner europei. 'I nuovi dati sulla nostra economia sono più confortanti'

Migliorare i conti e fare le riforme gialloverdi : il triplo salto mortale di Tria : "In manovra partiranno tutte le varie riforme". Parlando a margine dell'Ecofin informale di Vienna, Giovanni Tria conferma l'intenzione dell'esecutivo di far partire da subito reddito di cittadinanza, flat tax e superamento della legge Fornero. Impegni pesanti, sulla carta, su cui è in atto una discussione "in parte tecnica, ma molto politica", confessa il titolare di Via XX Settembre. Insomma, il confronto sulle misure tra i due ...

Tria : insieme le tre riforme economiche : Lo ha assicurato il ministro dell'Economia, Tria al termine del vertice Ecofin, a Vienna. "C'è ovviamente un bilanciamento, se dare più accento su una o l'altra, ma partiranno tutte e tre". Come ...

Tria : insieme le tre riforme economiche : 15.32 "Ci sono margini" per far partire tutte e tre le riforme economiche messe in campo dal governo, e cioè flat tax, superamento della legge Fornero e reddito di cittadinanza. Lo ha assicurato il ministro dell'Economia, Tria al termine del vertice Ecofin, a Vienna. "C'è ovviamente un bilanciamento, se dare più accento su una o l'altra, ma partiranno tutte e tre". Come avverrà tale bilanciamento? "La discussione è in parte tecnica ma molto ...

Tria : "I dati di crescita dell'Italia migliorano - ci sono margini per le riforme" : Il ministro dell'economia rassicura: "Mercati più ottimisti perché si passa ai fatti. Abbiamo in campo un grande piano di investimenti infrastrutturali"

Manovra - Tria : flat tax è sul tavolo - partiranno tutte riforme : Roma, 8 set., askanews, - 'flat tax non è fuori dal tavolo, ci sono margini per far partire le varie riforme. Si sta mettendo a punto nelle discussioni politiche il disegno specifico delle varie ...

Manovra : Tria - ci sono i margini per fare tutte le riforme - puntiamo sulla crescita : ... la flat tax e gli interventi sulla previdenza, Tria ha risposto che 'ci sono margini per far partire le varie riforme, ovviamente si sta mettendo a punto nella discussione politica il disegno ...