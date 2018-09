Tria - linea prudente anche con Europa : Lo ha detto il ministro dell'Economia parlando con le Tv a Cernobbio. "Il governo ha ufficialmente ribadito questa posizione ed è su questi termini che sto discutendo in Europa da giugno luglio e ...

Tria - linea prudente anche con Europa : Lo ha detto il ministro dell'Economia parlando con le Tv a Cernobbio. "Il governo ha ufficialmente ribadito questa posizione ed è su questi termini che sto discutendo in Europa da giugno luglio e ...

Mondiali di ciclismo 2018 : percorso e altimeTria della prova in linea di Innsbruck : Tra qualche giorno si correrà la Coppa Agostoni a Lissone, poi saranno in programma le gare dei campionati Mondiali di ciclismo su strada, che si inaugurerà il 22 settembre. La rassegna iridata si svolgerà a Innsbruck fino al 30 settembre, giorno in cui saranno protagonisti i professionisti. La gara degli uomini élite proporrà un percorso impegnativo, decisamente più duro rispetto agli anni scorsi. Per questo motivo, sarà difficile vedere ancora ...

Il giorno dei responsabili : così Salvini si lega a Tria e sceglie la linea della prudenza : Roma. Uno dei pochi eletti ammessi all’incontro lo sintetizza così, il senso di questo martedì appena passato, quello del vertice convocato da Matteo Salvini per discutere della manovra che verrà: “Il giorno in cui decidemmo di essere responsabili”. E la battuta, lasciata cadere con una certa noncur

La linea di Tria : deficit mai oltre il 2% Solo 6 miliardi per avviare le riforme : Restano solo 6 miliardi per flat tax, pensioni e sostegni al reddito. Allo studio tagli ai ministeri per 3 miliardi. Meno agevolazioni fiscali per 5 miliardi

Autostrade - Giovanni Tria frena i Cinque Stelle su Cassa depositi e prestiti : passa la linea Giorgetti : Poche ore dopo, secondo un retroscena di Repubblica, uomini vicini al ministro dell'Economia hanno decisamente smentito l'ipotesi. La proposta già non godeva dei favori dei pronostici, considerando ...

Decreto dignità - no all’aumento delle indennità per licenziamenti ingiusti. Il Pd sceglie la linea ConfindusTria e si spacca : Il Decreto dignità sembrava finora il primo test di tenuta della maggioranza, con la Lega che ha promesso modifiche dopo aver sentito le sirene del suo pezzo di elettorato composto dai datori di lavoro e dall’altra il ministro Luigi Di Maio che ha avvertito che va bene migliorare, ma senza snaturare il testo. E invece – proprio ora che la sterminata campagna elettorale diventa finalmente in un confronto nel merito – a mostrare ...

Governo - linea comune a vertice AusTria : 21.16 Il Governo cerca di mettere a punto una linea comune sui migranti da portare al vertice di Innsbruck dei ministri dell' Interno. "L'Italia parlerà con una sola voce", dicono fonti dell'esecutivo,dopo il vertice tra Conte, i vicepremier e alcuni ministri. Domani, è previsto un incontro tecnico,mercoledì nuovo colloquio tra Conte e Salvini. I punti chiave che l'Italia porterà in Europa sono:no agli ingressi dei cosiddetti movimenti ...

“Proteggeremo i nostri confini”. L’AusTria si allinea alla Germania : pronta la stretta sui migranti : Dopo l’accordo di Cdu e Csu e la pianificazione di zone di transito ai confini della Germania, il governo austriaco si dichiara pronto a mettere in atto «misure di protezione dei suoi confini meridionali» e attende un rapido chiarimento da Berlino: è quanto emerge dalla presa di posizione comunicata oggi dal cancelliere austriaco Sebastian Kurz, il...