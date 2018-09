Tria | inutile cercare 2 mld per le riforme se ne perdiamo 3 per spread

Tria : 'Inutile sforare il deficit - meglio puntare sulla crescita' : Il ministro ha dimostrato che "negli ultimi dieci anni l'Italia cresce di un punto in meno della media dell'economia europea. A volte ha un Pil negativo, a volte stagnante, a volte positivo, ma la ...

