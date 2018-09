calcioweb.eu

: #Torino, leader #Meite: il centrocampista protagonista nello spogliatoio [VIDEO] - CalcioWeb : #Torino, leader #Meite: il centrocampista protagonista nello spogliatoio [VIDEO] - robibianchini : GIUSTIZIA Il Guardasigilli si prepara a concedere l’autorizzazione a procedere contro il suo collega Il leader legh… - margheritamart4 : RT @npgiorgio: Chiamò le toghe “schifezza” Bonafede: processate Salvini IL GUARDASIGILLI SI PREPARA A CONCEDERE L’AUTORIZZAZIONE A PROCEDER… -

(Di domenica 9 settembre 2018) Ilè reduce dal successo casalingo nella gara di campionato contro la Spal, inizio altalenante ma che può essere comunque considerato positivo per la squadra di Mazzarri con il ko contro la Roma ed il pareggio in rimonta contro l’Inter. Unè stato sicuramente il, in rete anche contro gli uomini di Spalletti è diventato il pilastro della mediana dei granata. Il francese scatenato nelle ultime ore, pubblicato undallodelche ha scatenato la reazione da parte dei tifosi granata. GUARDA IL–>sempre più scatenato SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo: ilCalcioWeb.