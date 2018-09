Toninelli e Di Maio contro Toti | Pensi a sfollati Genova Ponte Morandi | la

TOTI CONTRO DI MAIO E Toninelli : "GENOVA NON PU' ASPETTARE"/ Ponte Morandi - "no polemiche - più fatti" : SCONTRO TOTI-TONINELLI-Di MAIO sulla ricostruzione del Ponte Morandi: Commissario Genova "Mit colabrodo, ritardi cantiere". Replica del Ministro M5s.

Ponte - Toti litiga con Di Maio e Toninelli La Procura : via libera per i sensori| : Il vicepremier: «In arrivo una brutta sorpresa per Autostrade». Il governatore ligure: «Dia buone notizie ai genovesi». Il ministro a Toti: «Si occupi degli sfollati». La replica: «Il suo è ministero colabrodo» Inchiesta, consulenze nel mirino dei pm

Ponte Morandi - scontro tra Toti - Toninelli<br> e Di Maio : "Il governatore pensi agli sfollati" : È scoppiata la polemica tra i ministri pentastellati Luigi Di Maio e Danilo Toninelli da una parte e il governatore della Liguria Giovanni Toti, che è anche commissario per l'emergenza seguita al crollo del Ponte Morandi a Genova. Oggetto del contendere è il ruolo di Autostrade.Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico nonché vicepremier Luigi Di Maio, intervenuto alla Fiera del Levante, ha detto:"Autostrade avrà un'altra brutta ...

L'hacker di Rousseau è tornato : pubblicati i numeri di telefono di Di Maio - Toninelli e Bonafede : I server della Casaleggio Associati sembrano di nuovo sotto attacco. In una serie di tweet pubblicati nelle ultime ore R0gue_0, l'hacker che lo scorso anno dimostrò su Twitter di essere in possesso degli accessi da amministratore alla piattaforma di voto del Movimento 5 stelle Rousseau, ha pubblicato i numeri personali del vice premier Luigi Di Maio, del ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli e del ministro della ...

Genova - scontro alla Camera. Toninelli : 'pressioni per non pubblicare le concessioni'. Sugli sfollati è duello Di Maio-Toti : Le opposizioni chiedono i nomi e invitano il presidente di Montecitorio fico ad informare la magistratura -

AUTOSTRADE/ Di Maio e Toninelli - alla concessione non c'è alternativa - ecco perché : I monopoli naturali come le AUTOSTRADE richiedono che i privati o lo Stato non decidano a priori le tariffe. Occorrono collaborazione e flessibilità.