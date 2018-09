TIM aggiorna il listino di “Scegli il tuo Smartphone” per i clienti TIM ricaricabili

OnePlus 6 si aggiorna a OxygenOS Open Beta 2 con otTIMizzazioni delle prestazioni e della fotocamera frontale : OnePlus ha dato il via al rilascio dell'aggiornamento a OxygenOS Open Beta 2 per OnePlus 6, introducendo alcune interessanti novità. Ecco quali L'articolo OnePlus 6 si aggiorna a OxygenOS Open Beta 2 con ottimizzazioni delle prestazioni e della fotocamera frontale proviene da TuttoAndroid.

Tendenza meteo INVERNO - senza CENSURA : prime sTIMe [in aggiornamento] : Rammentiamo che in considerazione della complessità dell'atmosfera, questo approfondimento non è una previsione meteo, bensì un'analisi di quello che la scienza ci presenta con le stime indicate dai ...

UlTIMo aggiornamento Android : lista completa : Android, il sistema operativo del robottino verde sviluppato da Google, è in continuo miglioramento e, periodicamente, si aggiorna ad una nuova versione che introduce bug-fix e cambiamenti in lato software ma soprattutto in ambito grafico. Se sei un possessore di un terminale Android (smartphone o tablet), ti chiederai dunque quale sia l’ultima versione del sistema operativo del robottino verde e quali sono i principali metodi per aggiornare il ...

Infortunio Balotelli - gli ulTIMi aggiornamenti sulle condizioni di SuperMario : Infortunio Balotelli – L’Italia è reduce dal pareggio contro la Polonia, brutta prestazione per l’attaccante Mario Balotelli che però non è stato servito adeguatamente dai compagni, Infortunio anche per il calciatore del Nizza, per questo motivo SuperMario potrebbe non prendere parte alla gara contro il Portogallo. Nelle ultime ore sono emerse le prime novità in merito al problema fisico occorso all’attaccante. Oggi ...

Previsioni Meteo - l'Uragano Florence ribalta la tendenza di Settembre in Europa : gli ulTIMi aggiornamenti sono clamorosi!

Continuità di rilasci per Samsung Galaxy S7 TIM : le ulTIMe sull’aggiornamento di agosto : Segnali a dir poco incoraggianti quelli che stanno arrivando proprio in queste ore per coloro che hanno deciso di puntare su un Samsung Galaxy S7 TIM. Dopo il rilascio di Android Oreo avvenuto durante il mese di giugno, infatti, nella seconda metà di agosto abbiamo avuto modo di toccare la patch per la sicurezza di luglio e, oggi 5 settembre, quella di agosto. Una prova importante del fatto che anche l'operatore si sia sbloccato definitivamente ...

Nokia 6.1 Plus perde l’impostazione per rimuovere il notch con l’ulTIMo aggiornamento : Il notch è diventato un elemento di tendenza tra i produttori di smartphone di tutto il mondo e, proprio per questo motivo, quasi […] L'articolo Nokia 6.1 Plus perde l’impostazione per rimuovere il notch con l’ultimo aggiornamento proviene da TuttoAndroid.

Si fa avanti su Honor 8 Pro l’aggiornamento B370 : ulTIMa patch integrata : Riceve un altro aggiornamento il non più giovanissimo Honor 8 Pro: questa volta a fioccare è il pacchetto B370, contenente l'ultima patch di sicurezza disponibile, e probabilmente poco altro. Basata sempre su Android 8.0 Oreo ed EMUI 8.0, la release ha iniziato da poco il proprio corso di diffusione via OTA (Over-The-Air) in Europa, ed immaginiamo comincerà a dare tracce di sé anche in Italia da qui a poco. L'obiettivo resta quello di andare a ...

Problemi beta Battlefield 5 sul matchmaking - ulTIMi aggiornamenti : Proprio in queste ore è possibile scaricare e giocare la beta Battlefield 5, disponibile già dal 4 al 6 settembre solo per chi ha effettuato il pre-order. Naturalmente, trattandosi di una open beta, sarà disponibile anche per gli utenti che non lo hanno preacquistato. La beta sarà disponibile sulle principali piattaforme, naturalmente su PC bisognerà prestare attenzione ai requisiti hardware, anche perché proporrà un numero elevatissimo di ...

Che setTIMana per iOS 12 : data di uscita - retroscena problemi e nuove beta dell’aggiornamento : Si sta chiudendo una settimana davvero ricca di novità per quanto riguarda l'aggiornamento del sistema operativo iOS 12, andando ben oltre quello che vi abbiamo riportato pochi giorni fa a proposito della beta 11 e di alcune sorprese che potrebbero coinvolgere i possessori dei vari iPhone 6 e 5S. Andiamo con ordine e, arrivati ad oggi 2 settembre, proviamo a ricapitolare tutte le informazioni che sono trapelate per il pubblico in attesa del ...

Rugby - il ranking mondiale aggiornato : Italia quattordicesima. Le donne sono setTIMe : Momento di pausa per le nazionali di Rugby, in attesa dei Test Match di novembre. Andiamo a scoprire il ranking mondiale aggiornato sia per quanto riguarda gli uomini che le donne. Uomini 1 (1) NEW ZEALAND 94.52 2 (2) IRELAND 90.12 3 (3) WALES 85.94 4 (4) ENGLAND 85.68 5 (5) AUSTRALIA 83.96 6 (7) SCOTLAND 83.02 7 (6) SOUTH ...

Infortunio Florenzi - gli ulTIMi aggiornamenti : Infortunio Florenzi – Nessuna lesione per Florenzi: è questa la buona notizia che aspettavano tutti i tifosi giallorossi. Costretto a uscire per Infortunio nel match di ieri contro l’Atalanta, l’azzurro si è sottoposto agli esami di accertamento che hanno rilevato un trauma distrattivo del ginocchio sinistro – quello operato due volte tra 2016 e 2017 – escludendo quindi lesioni. I tempi di recupero non ...

Malore Dal Canto - paura l’allenatore : gli ulTIMi aggiornamenti sulle condizioni : Malore Dal Canto – Sono state ore di apprensione le ultime a causa di un Malore per l’allenatore Alessandro Dal Canto. Dopo la breve esperienza sulla panchina della Primavera della Juventus ha accettato il progetto dell’Arezzo. paura però nella notte di sabato, Dal Canto è stato colpito da un Malore, prontamente portato all’ospedale ha trascorso la notte in osservazione ma fortunatamente è stato dimesso nella giornata di ...