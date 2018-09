Those Who Remain | vediamo il primo video gameplay del Thriller indie

eurogamer

(Di domenica 9 settembre 2018)Whoè unindipendente che sarà disponibile per tutte le piattaforme sul mercato, riporta Dualshockers.Il gioco ci porterà in una desolata città fantasma nella quale dovremo scoprirne i segreti e "rimanere nella luce" per sopravvivere.Questo ci suggerisce, come ci insegnano altri titoli horror e, che vi saranno molte creature oscure che dovremo evitare per sperare di sopravvivere.Read more…