The Best FIFA | Sergio Ramos vota per Modric | Merita di vincerlo

Vrsaljko : 'Premio The Best? Lo merita Modric' : Ecco le sue dichiarazioni, riportate dal giornale croato 24sata : 'E' stato un piacere riunirsi ai compagni di squadra, specialmente dopo la Coppa del Mondo. Non sono dispiaciuto, ogni pensiero che ...

'Eleanor Oliphant sta benissimo' - il bestseller dell'estate - diventa un film con Reese WiTherspoon : Nel weekend invece si chiude in casa a bere vodka per non pensare e si occupa della sua amata pianta Polly; ma nonostante tutto dice di stare benissimo in questo suo mondo. Ma un giorno un incontro ...

The Best FIFA Football Awards 2018 – Pubblicati i nomi dei finalisti : sfida tra Cristiano Ronaldo - Modric e Salah : La FIFA ha pubblicato i nomi dei finalisti dei FIFA Football Awards 2018 La FIFA ha pubblicato i nomi dei finalisti dell’edizione 2018 dei FIFA Football Awards, i premi più importanti del mondo del calcio. Come miglior giocatore ci sono in corsa Cristiano Ronaldo, Luka Modric e Mohamed Salah. I vincitori saranno premiati alla Royal Festival Hall di Londra il 24 settembre. Il portoghese della Juventus in corsa anche per il miglior ...

FIFA The Best - premio miglior gol : ci sono le rovesciate di Cristiano Ronaldo e Bale : Nessuna rete ancora segnata con la maglia della Juventus, eppure Cristiano Ronaldo è in lotta per il premio di miglior gol dell'anno. Proprio all'Allianz Stadium, ma in maglia Real, con quella ...

The Best FIFA Men’s Player 2018 : le nomination - tutti i candidati per il premio di giocatore dell’anno. Cristiano Ronaldo si confermerà? : La FIFA ha comunicato la lista dei calciatori candidati per il The Best FIFA Men’s Player 2018, il premio riservato al miglior calciatore dell’anno e che viene assegnato dalla Federazione Internazionale. Il riconoscimento, esistente dal 2016 (cioè da quando venne scorporato dal Pallone d’Oro), è sempre stato vinto da Cristiano Ronaldo: il fresco acquisto della Juventus è ancora in nomination e cercherà di difendere il titolo ma ...

The Best FIFA Men's Coach 2018 : Allegri tra i migliori tecnici al mondo : La FIFA ha reso noto l'elenco dei 10 milgliori allenatori dell'anno. Massimiliano Allegri è l'unico italiano presente nell'elenco.