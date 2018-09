Terremoto in Giappone | i morti salgono a 37 Ultime notizie | si aggrava il bilancio delle

Giappone - Terremoto devastante a Hokkaido : il bilancio delle vittime sale a 37 : Proseguono senza sosta le operazioni di ricerca di sopravvissuti dopo le frane innescate dal terremoto di magnitudo 6.7 sull’isola di Hokkaido, in Giappone. Il bilancio delle vittime è salito a 37. I soccorsi si concentrano soprattutto nell’area vicina all’epicentro, la cittadina di Atsuma: sul posto 1.800 membri delle Forze di autodifesa, della polizia e dei vigili del fuoco. Le autorità locali hanno reso noto che oltre 5.000 ...

Terremoto in Giappone - si aggrava il bilancio : i morti salgono a 37 : salgono a 37 le vittime provocate dal Terremoto di magnitudo 6.7 avvenuto giovedì notte a Hokkaido, in Giappone. Intanto continuano le operazioni di ricerca di sopravvissuti dopo le numerose frane che ...

Terremoto Giappone : il premier in visita a Hokkaido nelle zone colpite : Il premier Giapponese Shinzo Abe ha reso noto oggi che si recherà in visita nelle zone colpite dal Terremoto due giorni fa: sarà a Hokkaido domani per verificare i danni. Il capo del governo si recherà nella città di Atsuma, dove la scossa ha causato smottamenti e grosse frane che hanno distrutto case e strade. Le vittime sono al momento 35. Circa 40mila persone – tra vigili del fuoco, soldati e poliziotti – lavorano senza sosta alle ...

Terremoto in Giappone - si aggrava il bilancio a Hokkaido : 35 morti e 400 feriti : Continua purtroppo ad aggravarsi il bilancio delle vittime del Terremoto che ha colpito l’isola di Hokkaido, in Giappone: al momento i morti risultano essere 35, mentre 5 persone risultano disperse, e altre 400 hanno subito ferite non gravi, secondo quanto riferito dal governo di Hokkaido. Decine di migliaia di soccorritori sono impegnati nella ricerca di eventuali sopravvissuti alle frane provocate dal sisma magnitudo 6.6, in particolare ...

Si sciolgono le colline in Giappone dopo il Terremoto : e' la "liquefazione del suolo" [IMMAGINI] : Binomio terribile di eventi in Giappone. Paese in ginocchio per il tifone Jebi e il terremoto in Hokkaido. Aumentano le vittime. Si aggrava sempre più il bilancio delle vittime in Giappone a...

Giappone in ginocchio : tifone e Terremoto causano la "liquefazione del suolo" [IMMAGINI] : Binomio terribile di eventi in Giappone. Paese in ginocchio per il tifone Jebi e il terremoto in Hokkaido. Aumentano le vittime. Si aggrava sempre più il bilancio delle vittime in Giappone a...

Giappone - violento Terremoto a Hokkaido : il bilancio delle vittime sale a 30 - centinaia i feriti : Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito l’isola di Hokkaido, in Giappone: 30 i morti e 400 i feriti, di cui molti lievi. Decine di migliaia di soccorritori sono impegnati nella ricerca di dispersi (9) nel fango delle frane provocate dal sisma magnitudo 6.6, in particolare nella cittadina rurale di Atsuma: circa 40mila uomini, tra i quali soldati delle Forze di autodifesa, sono al lavoro, utilizzando ...

Terremoto Giappone : si aggrava il bilancio. Le immagini della devastazione di Hokkaido : Si aggrava sempre più con il passare delle ore il bilancio del violento Terremoto di magnitudo 6.8 che ha colpito il Giappone Mercoledì 5 Settembre. Secondo gli ultimi aggiornamenti, il numero...

Terremoto in Giappone - sale il bilancio delle vittime : 16 morti - : Proseguono le operazioni di soccorso a Hokkaido dopo il sisma di magnitudo 6.7 di mercoledì: i dispersi sono 26

Le persone morte a causa del Terremoto in Giappone sono 16 : Le persone morte a causa del terremoto sull’isola di Hokkaido, in Giappone, sono 16 (il doppio di quanto annunciato inizialmente), ha detto il primo ministro Giapponese Shinzo Abe. I dispersi sono 26, mentre metà dei 5,3 milioni di abitanti di Hokkaido sono The post Le persone morte a causa del terremoto in Giappone sono 16 appeared first on Il Post.

Giappone - violento Terremoto a Hokkaido : il bilancio sale a 16 morti - 26 i dispersi : Si aggrava il numero delle vittime a Hokkaido, provocate dal terremoto magnitudo 6.7 che ha colpito nella notte di mercoledì l’isola nel nord del Giappone: i morti sono 16, secondo i dati ufficiali del governo, mentre i dispersi sono 26. Numerose le repliche durante la notte, fino a 93 rilevate dall’Agenzia meteorologica nazionale, che tra l’altro non esclude un sisma fino a magnitudo 7 nella prossima ...

Terremoto Giappone - ancora estesi blackout sull’isola di Hokkaido : disagi molto gravi : Molte ore dopo il forte Terremoto di magnitudo 6.7 che ha colpito l’Hokkaido, la grande isola settentrionale del Giappone, nel capoluogo Sapporo – una città da oltre 2 milioni di abitanti, continuano estesi black out che stanno creando forti disagi. Lo racconta il sito internet del quotidiano Asahi shimbun. A quanto racconta la corrispondenza del giornale, in quartieri come Susukino – che è il distretto del divertimento della ...

Terremoto in Giappone : spaventosa frana travolge Atsuma - aumentano le vittime : Si aggrava il bilancio delle vittime in Giappone. Disastro ad Atsuma, travolta da una frana. Le ultime notizie. Il forte Terremoto che stanotte ha colpito il Giappone settentrionale, esattamente...

Terremoto Giappone - PAURA PER CENTRALE NUCLEARE/ Video ultime notizie - M 6.7 a Hokkaido : blackout elettrico : TERREMOTO GIAPPONE, scossa M 6.7 a Sapporo: PAURA per il nuovo violento sisma ma al momento nessun rischio tsunami né danni a cose o persone segnalati.(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 18:41:00 GMT)