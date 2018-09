: Il 16enne di Carrara domina in semifinale l'americano Brooksby con un doppio 6-3 e 28 anni dopo Gaudenzi ha la chan… - Eurosport_IT : Il 16enne di Carrara domina in semifinale l'americano Brooksby con un doppio 6-3 e 28 anni dopo Gaudenzi ha la chan… - Eurosport_IT : Nadal si ritira e Del Potro è il primo che applaude ???? #RESPECT, in campo due grandi campioni!! ???? Gurda gli high… - Eurosport_IT : UNA FINALE PERFETTA DI NAOMI OSAKA! È LEI LA REGINA DI NEW YORK ?????????? Battuta Serena #Williams, furibonda e in lac… -

Giappone in festa a New York. Impresa della 20enne Naomi, numero 20 del seeding, che conquista gli Us'demolendo' in finale la favorita, Serena Williams, che deve così rinviare l'appuntamento col 7° trionfo agli Us. Punteggio: 62 64 in 1h19' di gioco . L'impresa della giapponesina,è il primo successo di unata del Sol Levante in un Major, assume ancora più peso se si si pensa che la ragazza diin carriera aveva vinto solo un torneo (Indian Wells 2018) e aveva raggiunto al massimo il 2° turno in uno Slam.(Di domenica 9 settembre 2018)