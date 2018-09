Tennis | Serena s arrabbia col giudice di sedia ' Ladro' E perde gli Us Open

Serena Williams e la giapponese Naomi Osaka finaliste allo Us Open di Tennis : Saranno l'americana Serena Williams e la giapponese Naomi Osaka le finaliste dello Us Open, quarta e ultima prova del grande Slam di tennis. Sui campi di Flushing Medows a New York, la Williams , che ...

Tennis - Roland Garros contro Serena : "La sua tuta al bando" : Aveva fatto scalpore, rompendo con l'abituale e ufficioso codice di sobrietà, presentandosi in campo con un look alternativo. E forse un po' osé. Trasformando in mini scandalo il ritorno al Roland ...

Le sportive più pagate al mondo : dominio del Tennis - Serena Williams in pole : La classifica delle sportive più pagate al mondo diramata da Forbes Magazine, vede la tennista Serena Williams in vetta alla top 10 Forbes Magazine ha diramato la classifica delle sportive più pagate al mondo. Nella top 10 c’è un chiaro dominio del mondo del tennis, con ben 8 tenniste tra le prime 10. tenniste o “presunte tali”, dato che alcune di queste incassano sopratutto per ciò che concerne l’extra-campo, vedi ...

US Open – Serena Williams scala posizioni : ecco il seeding della Tennista americana : La U.S. Tennis Association ha annunciato il seeding degli US Open 2018: Serena Williams sarà la numero 17°, 9 posizioni in meno del suo ranking Manca poco più di una settimana all’inizio degli US Open, l’ultimo Slam della stagione. Attesissima sul cemento di casa, Serena Williams che quest’oggi ha conosciuto il proprio posto nel seeding del torneo. La U.S. Tennis Association ha infatti resi noti i due seeding, maschile e femminile, degli ...

Tennis - Serena Williams salta Montreal : 'Ragioni personali' : Niente WTA Premier 5 di Montreal per Serena Williams. La Tennista statunitense ha dato forfait all'ultimo momento motivando la sua assenza per 'Ragioni personali'. Serena Williams avrebbe dovuto ...

Tennis - il tracollo di Serena Williams : a San Josè arriva la sconfitta peggiore in carriera : Serena Williams ko a San Josè contro la Konta, arriva la peggior sconfitta in carriera per la Tennista americana Serena Williams è crollata sotto i colpi di Konta nel torneo Wta di San Josè. La Tennista americana ha subito la sconfitta più pesante della sua gloriosa carriera, un 6-1 6-0 in 52 minuti che potrebbe lasciare il segno mentalmente sul suo graduale ritorno ad alti livelli. Le parole di Serena a fine gara, sono però confortanti, ...

Tennis - Wta San Josè : Serena Williams ed Azarenka in tabellone : Serena Williams prenderà parte al torneo di San Josè, con un montepremi di 799.000 dollari, con lei anche Vika Azarenka Quattro top-20, ma soprattutto la presenza di Serena Williams e Victoria Azarenka. E’ il biglietto da visita del “Mubadala Silicon Valley Classic”, neonato torneo Wta Premier dotato di un montepremi di 799.000 dollari che si disputa sui campi in cemento di San José, in California (in calendario ha preso ...

Serena Williams ancora polemica - ennesimo test antidoping : “vengo controllata solo io! Terrò il Tennis pulito” [FOTO] : Serena Williams ancora alle prese con dei test antidoping a dir poco invasivi: la tennista americana si sfoga su Twitter Continua la battaglia fra Serena Williams e le autorità antidoping. Dopo poco più di un mese dal caso del test non eseguito, la tennista americana ha ricevuto l’ennesima ‘visita’. test antidoping mirati e invasivi secondo la tennista, che dopo essere tornata da una breve vacanza in Italia ha twittato la ...