Tendenza meteo INVERNO | senza CENSURA | prime stime in aggiornamento

Previsioni meteo - ecco la Tendenza stagionale per l’autunno : circolazione umida e instabile atlantica con stagione piuttosto piovosa : La redazione di meteo Web è al vaglio dei primi dati grossolani in riferimento al prossimo AUTUNNO. Si tratta di dati che prendono in considerazione l’andamento termico oceanico, sue possibili evoluzioni elaborate dai modelli stagionali, nonché l’andamento termico-barico pregresso a scala emisferica. Da essi evinciamo un tendenziale, per il prossimo AUTUNNO, contrassegnato da una spiccata dinamicità barica su Centro Ovest Europa. I settori ...

Previsioni Meteo Autunno 2018 - la Tendenza stagionale di AccuWeather : tempeste e nubifragi in Italia - caldo dal Regno Unito all’Ucraina e rischio incendi in Scandinavia : Dopo un’estate calda per gran parte dell’Europa occidentale e parti delle Isole Britanniche, il caldo continuerà a farsi sentire anche in Autunno. Condizioni di caldo e tempo asciutto terranno la Scandinavia in grande allerta per gli incendi per tutta la stagione, mentre dall’Italia alla Grecia i Meteorologi di AccuWeather, autorevole centro Meteorologico statunitense, prevedono un cambiamento verso condizioni più umide. caldo fino ad ottobre ...