blogo

: 'Se ho deciso di rimanere con lei è perchè credo in noi e nella nostra relazione' Nilufar e Giordano partecipano a… - TemptationITA : 'Se ho deciso di rimanere con lei è perchè credo in noi e nella nostra relazione' Nilufar e Giordano partecipano a… - gossipnewsapp : Temptation island vip, gli autori anticipano: 'Valeria Marini in versione inedita' - IncontriClub : Temptation island vip, gli autori anticipano: 'Valeria Marini in versione inedita' -

(Di domenica 9 settembre 2018) Le sei coppie diVip sono impegnate nell'avventura in fase di registrazione in questo periodo a Santa Margherita di Pula, i fidanzati e le fidanzate stanno mettendo alla prova le loro relazioni. Fra i protagonisti di punta della prima edizione celebrity del reality show c'è: ha scelto di provare l'esperienza con il suo attuale compagno Patrick Baldassarri per capire: "se questo rapporto riprenderà il volo oppure no".A dare qualche anticipazione sul percorso della showgirl aVip ci hanno pensato Raffaella Mennoia e Fabio Pastrello nel settimanale di Uomini e Donne: Sono la coppia stellare. La data precisa dell’inizio della storia tra Patrick e lanon si sa esattamente, è sfumata come i colori pastello degli abiti di scena di! I due però si conoscono da almeno vent’anni e, in tutto questo tempo, non si sono mai ...