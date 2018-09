Tajani | FI | | basta con il Far West nel web | il copyright è sacrosanto

Tajani ora sferza Di Maio : "Basta sparate populiste" : "Lo stop ai finanziamenti italiani all'Unione europea minacciato da Di Maio e Salvini? Mi auguro sia una battuta, non può esserci una rincorsa al consenso tra Di Maio e Salvini sulla pelle della credibilità italiana. Bloccare i fondi per il bilancio vuol dire bloccare anche i fondi strutturali per il Sud, per l'agricoltura o i prestiti alle imprese". Così il presidente del Parlamento europeo e vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani in ...