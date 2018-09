Taglio vitalizi | 700 ex parlamentari fanno ricorso Ma Di Maio va avanti | Non ci

Vitalizi - Di Maio : “700 ricorsi di ex parlamentari per il Taglio? Dis-onorevoli”. Fico : “Legittimo - ma andiamo avanti” : “Sapevo che i ricorsi sarebbero arrivati, presentarli è un diritto. Ma resto convinto della delibera approvata dall’ufficio di presidenza della Camera perché è un provvedimento che ricuce una ferita“. Così il Presidente della Camera, Roberto Fico interviene in merito ai ricorsi in arrivo dopo la sua delibera che prevede il taglio dei Vitalizi agli ex deputati. Intervistato da Rai News24 da Halifax, in Canada, dove ha preso parte al ...

Vitalizi - il vicepremier Di Maio attacca i ricorsi anti-Taglio. Ed è subito polemica : Nuovo capitolo della guerra di M5s contro gli ex deputati. Il vicepremier Luigi Di Maio ha lanciato una serie di attacchi contro di loro, alla notizie della presentazione dei ricorsi contro il taglio ...

Taglio vitalizi - 700 ricorsi. Fico : 'Legittimi - ma io resto convinto' - : Il presidente della Camera difende la delibera : "È un provvedimento che ricuce una ferita". Di Maio attacca gli ex deputati: "Non conoscono vergogna". E il presidente dell'associazione ex ...

Fico : ricorsi sono diritto ma Taglio vitalizi ricuce ferita : Roma, 8 set., askanews, - 'I ricorsi sapevo che sarebbero arrivati, farli è un diritto ma resto ovviamente convinto della delibera approvata dall'ufficio di presidenza della Camera perché è un ...

Oltre 700 ex deputati ricorrono contro il Taglio dei vitalizi. Di Maio : “Non conoscono vergogna” : Sono già quasi 700 i ricorsi presentati da ex deputati della Repubblica contro il taglio dei vitalizi approvato dalla Camera qualche mese fa. Di Maio commenta: "Ma questi ex dis-onorevoli lo sanno cosa è la giustizia sociale? Credo di no,ma lo scopriranno presto. E lo scopriranno anche gli ex senatori".Continua a leggere

Taglio vitalizi - Ilona Staller contro Luigi Di Maio : “Mi ha messo alla gogna - gli chiederò i danni” : "Luigi Di Maio mi ha fatto diventare il simbolo dello spreco, mi ha messo alla gogna e ora sui social mi massacrano. Sono stanca, quelli che mi hanno insultato li denuncerò uno per uno. E sto valutando di chiedere al vicepremier i danni", ha dichiarato Ilona Staller, in arte Cicciolina, al settimanale Oggi, affrontando la questione del Taglio dei vitalizi parlamentari.Continua a leggere

Senato - Casellati : “Taglio stipendi a chi lavora poco”/ “Vitalizi? Valuteremo metodo - nuove regole dal 2019” : Senato, Casellati: “Taglio stipendi a chi lavora poco. Vitalizi? Valuteremo metodo, nuove regole dal 2019”. Le ultime notizie: il piano del governo per ridurre i costi della politica(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 18:06:00 GMT)

Taglio dei vitalizi al Senato - ok del Consiglio di Stato : Se il Taglio dei vitalizi per gli ex deputati si è deciso in modo piuttosto rapido grazie alla spinta di Roberto Fico, fare lo stesso al Senato rischia di rivelarsi un'impresa ben più complessa nonostante le pressioni dei Senatori del Movimento 5 Stelle.Oggi qualcosa ha iniziato a muoversi col Consiglio di Stato che, interpellato proprio Senato all'inizio del mese scorso prima di procedere ad analizzare la riforma dei vitalizi, ha dato parere ...

Vitalizi - la Toscana all’avanguardia nel Taglio. Ma c’è rischio ricorsi e la Regione accantona 2 milioni per i risarcimenti : Il presidente della Camera Roberto Fico, alfiere della guerra ai Vitalizi, potrebbe dare uno sguardo alla Toscana per non inciampare in corsi e ricorsi. Nella Regione guidata da Enrico Rossi è stata dichiarata guerra alla “pensione” dei consiglieri regionali, ma il cammino è lastricato di possibili battaglie giudiziarie. “Noi in fatto di sobrietà politica e di lotta ai Vitalizi siamo stati i primi in Italia”, ama ripetere il governatore in ogni ...

Vitalizi : ok del Consiglio di Stato al Taglio se giustificato : In una nota si legge che si deve intervenire 'con una norma razionale giustificata da un'inderogabile esigenza di intervenire o da un interesse pubblico generale' - Il Consiglio di Stato ha dato l'ok ...

Parere del Consiglio di Stato al Senato : "Ok al Taglio dei vitalizi - se razionale" : I vitalizi degli ex Senatori possono esser tagliati con regolamento del Senato, nel rispetto dei principi della Corte Costituzionale di proporzionalità e razionalità. Questo il senso del Parere espresso oggi dal Consiglio di Stato su richiesta di palazzo Madama, che evidenzia "l'idoneità dello strumento regolamentare, approvato con delibera adottata ai sensi dell'art. 12 del regolamento del Senato, a disciplinare il regime ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Taglio dei vitalizi - c'è chi dice no all'Ars (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Taglio dei vitalizi, l'opposizione di Micciché. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 1 agosto(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 08:59:00 GMT)

Riforma pensioni 2018/ Taglio dei vitalizi - anche la Sicilia ci sta pensando (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, oggi 26 luglio. Quota 100 e la richiesta per la nona salvaguardia degli esodati. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 11:34:00 GMT)